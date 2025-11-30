李有宜稱退黨與黃國昌無關！透露不排除明年回選戰
前民眾黨發言人李有宜今突（30日）宣布，即日起辭去所有黨內職務並退出台灣民眾黨。此舉引發外界猜測是否與黨主席黃國昌近期在三重、蘆洲地區力挺周曉芸參選市議員有關。對此，李有宜在受訪時澄清，退黨純粹是出於學業考量，宣布後有接到民眾黨秘書長周榆修等人的電話關心，但暫未收到黃國昌致意。李有宜也透露，對於2026年是否重返選戰，目前仍不排除任何可能性。
李有宜曾於2023年出戰新北市三重、蘆洲立委選區，但最終敗選，但仍持續耕耘地方基層，因此外界認為她仍有機會於2026年再披白袍挑戰市議員席次。至於民眾黨在全國各選區是否將提名議員，黃國昌30日上午受訪時表示，只要選區符合席次條件，原則上每區將提名一位議員。
李有宜下午接受媒體訪問時指出，她退黨的主因是要專注博士班學業。她表示，若要全心投入學術研究，需要將全部精力放在學業上，因此必須暫時卸下黨內職務，心無旁鶩地完成論文。李有宜也提到，她非常感謝三重、蘆洲及五股地區支持她的您重，但自認能力仍有不足，因此必須回到校園完成博士學位，並對支持者說：「等等我，未來也許我們還會再相見。」
李有宜強調，退黨決定與黃國昌在三重、蘆洲地區力挺周曉芸無關，她表示：「這是我深思熟慮後的決定」她也透露，雖然民眾黨方面曾試圖慰留，但她仍堅持專心投入學業，因此決定暫時退出黨務。
對於是否有意在2026年重返選戰，李有宜表示，目前不排除任何可能性，但強調現階段重心完全放在學業上。她還補充，自己2021年入學博士班，修業年限為七年，目前已過四年，若論文無法完成，將面臨無法取得學位的風險，因此必須集中全力完成學術研究。
