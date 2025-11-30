李有宜突宣布退黨 媒體人爆：長期遭冷暴力對待

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的發言人李有宜，今（30）日上午宣布退出民眾黨，引發外界熱議。對此，資深媒體人黃光芹爆料，李有宜長期遭冷暴力排擠，但每天都還在基層勤跑、辦活動；李有宜所在的選區上次是「藍白合示範區」，現在李卻第一個被消失，豈不諷刺？

李有宜2022年在國民黨爭取台北市第5選區（中正萬華）市議員候選人提名未果，並以無黨籍身份自行參選，最終落選，並於2023年遭國民黨撤銷黨籍，隨後加入民眾黨，並代表民眾黨參選新北市第二選區立委，由於國民黨在該區未提人選，因此成為立委選舉「藍白合示範區」之一，但仍輸給民進黨立委林淑芬。

黃光芹今天在臉書發文表示，李有宜長期遭「冷暴力」對待、被「排擠」，當4隻小雞站在黃國昌身邊時，李沒有被通知。她指出，李有宜上次立委選舉對上林淑芬，以8萬4千多票高票落選，自己第一時間訪問李，李表示要繼續選三蘆地區市議員。

黃光芹直言，照理說，李有宜已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的不二人選，但不知為何，從金門空降的周曉芸成為黃國昌的人馬，掛名三蘆地區主任並要選議員，還站在黃的身邊，「這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下就看李有宜能熬到什麼時候、何時知難而退」。她並提到，自己從中了解，不是有聲音數落李有宜的不是、奚落8萬4千多張選票不是李自己的，要不說已有讓李參加《民眾之聲》並掛名民眾黨發言人，「但所有人都不敢反駁，再小的黨，也需要起碼的公平機制」。

黃光芹坦言，自己不確定，李有宜的退黨理由是否是在暗示不想參選，但在此前的每一天，李都還在基層勤跑、辦活動，「就算知難而退了，聲明稿也不知所云」。最落人口實的，是李有宜等不到逼出黨內公平機制，就撐不下去了，這樣反而百口莫辯、讓黨中央打蛇隨棍上，順勢送上「祝福」，令人寒心，此後被淹沒在險惡的政治洪流當中。她感嘆，李有宜所在的選區上次是「藍白合示範區」，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李卻第一個被消失，豈不諷刺？

