李有宜突請辭發言人並退出民眾黨 強調專注博士班

民眾黨發言人李有宜今早在臉書宣布，即日起請辭民眾黨發言人與財務監督委員職務，同時退出民眾黨，將全力投入博士班學業。她表示，離開是個人深思後的規畫，希望早日完成學業，「未來若有機會，會再回到政治戰場為民服務」。

李有宜強調，此次請辭與退黨皆為專注學業，「就是全力專注博士班」也感謝支持者一路相挺。

李有宜曾在2024年代表民眾黨參選新北市第二選區立委（五股、蘆洲、三重16里），同時擔任柯文哲競選辦公室發言人。當時國民黨在該區未強推人選，被外界視為「藍白合示範區」。雖然最終未能勝選，但她仍拿下8萬4393 票、得票率超過4成，被視為民眾黨在新北最具實力的新秀之一。

值得注意的是，李有宜不斷被點名可能在2026年轉戰新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉。她此番突然宣布退黨，無疑讓外界跌破眼鏡，也讓原本看好她投入地方選戰的支持者相當不捨。

李有宜的貼文底下湧入大批留言，不少人祝福她「學業順利」、期待她未來「強勢回歸」；也有人直言，希望她此次離開「不是因負面因素、只是為了學業」，盼她完成學位後再度投入政治。

