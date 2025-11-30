李有宜突辭發言人退民眾黨 四叉貓引柯文哲金句「離開的都是沒得撈的」

政治中心／綜合報導

四叉貓質疑，李有宜是搶不到位子才退黨的吧？（資料圖／翻攝畫面）

民眾黨發言人李有宜今（30）日上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。對此，網紅四叉貓分析，上次柯文哲推李有宜參選三蘆區立委落選，這次黃國昌改推周曉芸選三蘆區，他質疑「李有宜搶不到位子才退黨的吧？」更搬出柯文哲過去講過的話「離開的都是沒得撈的」，不然單純專注學業幹嘛要特地退出黨籍呢？

李有宜上午透過臉書表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期」。

對於李有宜辭發言人又退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝她過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。民眾黨已在第一時間表達關心，祝福她早日完成學業。

對此，四叉貓在臉書表示，民眾黨發言人『李有宜』宣布退黨，她的說法是專注博士班學業啦！「但我猜有其他原因，上次柯文哲推李有宜參選三蘆區立委（落選）這次黃國昌改推周曉芸（四大金釵）選三蘆區，李有宜搶不到位子才退黨的吧？」

四叉貓還用柯文哲所講過的「離開的都是沒得撈的」這句話，好奇問到「不然單純專注學業幹嘛要特地退出黨籍呢？」

