李有宜與朱蕙蓉相繼退黨！謝立功：民眾黨的溫度去哪了？

民眾黨發言人李有宜突然透過臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。 圖：翻攝李有宜臉書

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜昨日無預警宣布退黨，被認為與民眾黨主席黃國昌力挺子弟兵周曉芸參選三蘆議員有關；同時，民眾黨創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉也宣布退黨。黨內茶壺風暴再起，民眾黨前秘書長謝立功昨在臉書發文感慨，「民眾黨的溫度，去哪了？」

謝立功提到，李有宜和大媽都宣布退黨，他對此深感遺憾也不勝唏噓，有人選後持續深耕地方，更有人是第一代空軍，都可謂民眾黨戰將，也是黨的基礎與價值所在。如今這些曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，讓他不得不提出質疑，「是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對戰將二字的理解，已經出現嚴重偏差？」

廣告 廣告

謝立功認為，民眾黨成立六年，不能再用「小黨」作為安慰自己的理由。政黨要成熟，必須重視那些在沒有資源的時代，仍願意付出的人。

謝立功坦言，如今的狀況，反倒更像是當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。

謝立功呼籲，民眾黨若要茁壯成長，就不能只重文宣，而應同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志。政黨要走得長遠，需要的不僅是「形象的堆疊」，更是「人心的凝聚」。做為前秘書長，對黨有情感、有責任，也有義務說出真話。自己所提出的不是私怨，而是對理念的堅持；不是批評誰，而是提醒整個政黨，民眾黨的溫度，一旦消失，就恐怕再也回不來了！

最後，謝立功強調，台灣需要一個真正有溫度、重視基層的政黨。希望民眾黨不要忘記初心，也不要忘記那些曾經一起走過風雨的人。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

發言人、創黨元老同天退黨！謝立功不勝唏噓：民眾黨的溫度去哪了

李有宜辭黨職又退黨 民眾黨：尊重、已在第一時間表達關心