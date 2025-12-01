政治中心／綜合報導

民眾黨發言人李有宜無預警宣布退黨，恐怕是有苦難言，因為媒體人黃光芹曝光民眾黨參選的切結書，條文明定無論初選過程及結果如何，都不能讓第三方及媒體知道，也成為李有宜知難而退的原因，不過黨主席黃國昌僅回應就讓她好好求學，這樣的態度讓創黨黨員也看不去，直呼渣男心態的無人能及。

前民眾黨發言人李有宜（11.30）：「因為我需要心無旁騖，做我這個學業的部分，所以就先暫時先退出民眾黨了。」

前一天無預警拋出震撼彈，民眾黨發言人李有宜宣布退黨，雖然她聲稱是為了博士學業，但向來與民眾黨關係友好的資深媒體人黃光芹，忍不住為她抱屈。

廣告 廣告

資深媒體人黃光芹（11.30）：「光姊今天臉書用一個冷暴力對待，妳好像爺爺不疼奶奶不愛，我甚至有講說這個起碼的公平，你這樣擺周曉芸不就成犧牲打，也沒有協調也沒有招呼一下，就直接壓下去她就是空降，她就是三蘆地區我給她掛主任，每天都站在我旁邊。」

遭質疑是空降部隊，周曉芸在臉書喊冤，說自己從三月開始，就積極投入地方事務，但李有宜恐怕有苦難言，畢竟黃光芹再揭露民眾黨參選切結書明定，無論初選過程及結果如何，都不能讓第三人或媒體知道，否則將受黨紀處分，既然都知道結果一樣，才會讓李有宜知難而退，但作為黨主席的黃國昌，說的倒是雲淡風輕。





李有宜被逼退黨知難而退？ 黃光芹曝參選「保密」條約

李有宜被逼退黨知難而退？黃光芹曝參選「保密」條約。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌（11.30）：「大家曾經一起努力過，她要求學就讓她好好求學，就一切祝福。」

民眾黨創黨黨員朱蕙蓉：「看到了這種人情的涼薄，如果一個黨這麼的沒有溫暖，有人說是沒有溫度或溫度不見了，甚至有人說是零度，我是覺得到底是出了什麼問題，如果是這樣對自己的黨員，什麼叫做自己人，又是誰來定的，所以如果黨這樣子的話，是沒有機制的機制，我覺得太危險了。」





李有宜被逼退黨知難而退？ 黃光芹曝參選「保密」條約

李有宜被逼退黨知難而退？民眾黨創黨成員臉書開砲。（圖／民視新聞）





連創黨成員都看不下去，朱蕙蓉在臉書開砲，黃國昌尖酸刻薄態度，簡直是把渣男心態發揮到無人能及，比起柯文哲嘴巴的苛薄不會講話，更勝一籌，隨著李有宜退黨，朱蕙蓉也+1，民眾黨的下車潮，誰會是下一個？引發政壇熱議。

原文出處：李有宜被逼退黨知難而退？ 黃光芹曝參選「保密」條約

更多民視新聞報導

民眾黨真內鬥了？蔡壁如談李有宜退黨：外界難免覺得與黃主席有關

反制藍白暴衝法案！台灣基進提「剩餘權」：行政院還是有空間守下防線

日本搭機一抬頭「驚見黃國昌」！王瑞德揭「他1動作像蟲」網急了

