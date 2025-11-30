李有宜被「黃國昌金釵」逼到退黨？黃光芹揭黨中央如何排擠她：她才說要繼續選

前民眾黨發言人李有宜長期耕耘新北市三重、蘆洲選區，不過她今（30）日閃電宣布退黨，外界多推測原因與黨主席黃國昌的旗下子弟兵周曉芸空降該選區有關。對此，媒體人黃光芹在臉書發文直言，李有宜在她面對的新聞人物當中，不過是個小人物，「但我如果因為她小，或為自身考量，而保持緘默，我就不是黃光芹了。」

黃光芹表示，李有宜長期遭「冷暴力」對待，簡單來講，就是被「排擠」。當4隻小雞站在黃國昌身邊時，李有宜是沒有被通知的。她上次立委選舉對上民進黨林淑芬，以8萬4千多票高票落選，第一時間訪問她時，李有宜就表示要繼續選三、蘆地區的市議員。

黃光芹指出，照理說，她已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的不二人選，但不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌的人馬，掛名三、蘆地區的主任，也要選三、蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊。「這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下就看李有宜能熬到什麼時候、何時知難而退？」

黃光芹強調，李有宜每天都在地方勤跑，打開她的臉書就知道。她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多。有人要不數落她的不是、要不奚落她的8萬4千多張選票不是她自己的、要不說已有讓她上《民眾之聲》了、她也有掛名發言人等；但所有人都不敢反駁，「再小的黨，也需要起碼的公平機制。」

黃光芹說，李有宜撐不下去，終於退黨，小朋友沒有太多的權謀，給了個要繼續深造的渾理由，看來是否暗示不想選了，她也不確定。

黃光芹直言，可是在此前的每一天，她都還在基層勤跑、辦活動，就算知難而退了，聲明稿也不知所云。最落人口實的是，她等不到逼出黨內公平機制，就撐不下去了，這樣反而百口莫辯，讓黨中央打蛇隨棍上，順勢送上「祝福」，令人寒心。「此後，李有宜這沒人鳥的小咖，就像具『無名女屍』，被淹沒在險惡的政治洪流當中，沒有人為她聲張。」



黃光芹強調，上次李有宜所在的選區，是除台中市以外，所謂的「藍白合示範區」，現在藍白合終於擺開陣仗要上路了，李有宜卻第一個被消失了，豈不諷刺。

