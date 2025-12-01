李有宜被"黃國昌金釵"逼退黨? 黃光芹:黨布局未協調

政治中心／綜合報導

前民眾黨發言人李有宜長期耕耘三蘆選區，不過昨天（30號）突然宣布退黨，外界揣測和黨主席黃國昌的子弟兵周曉芸空降有關，對此媒體人黃光芹在直播為李有宜抱屈，坦言民眾黨根本沒協調，就連黨內前秘書長謝立功也直呼，黨內的路線之爭才是主因。

前民眾黨發言人李有宜 (11.30)：「因為我需要心無旁騖，做我這個學業的部分，所以就先暫時先退出民眾黨了。」

前一天無預警拋出震撼彈，民眾黨發言人李有宜宣布退黨，雖然她聲稱是為了博士學業，但向來與民眾黨關係友好的資深媒體人黃光芹，忍不住為她抱屈。

資深媒體人黃光芹 (11.30)：「光姊今天臉書用一個冷爆力對待，妳好像爺爺不疼奶奶不愛，我甚至有講說這個起碼的公平，你這樣擺周曉芸不就成犧牲打，也沒有協調也沒有招呼一下，就直接壓下去她就是空降，她就是三蘆地區我給她掛主任，每天都站在我旁邊。」

民眾黨主席黃國昌：「昨天黨已經有發聲明了謝謝。」

黃國昌四大金釵之一的周曉芸，遭質疑是空降部隊，投入新北三蘆選議員，成為逼走李有宜的主因，周曉芸在臉書發文喊冤，聲稱自己從今年三月開始，積極投入地方事務，在三蘆掛和黃國昌的合體看板，展現投入服務決心，但網友似乎也不買單，直言你怎麼不等初選後再來掛看板，橫空殺出，佩服佩服，不少黨內人士也把矛頭指向黨主席黃國昌。





前民眾黨秘書長謝立功：「所謂四大金釵或五大金釵的這些事情，我相信在很多默默耕耘的人心中，一定很不是味道，其實我覺得民眾黨真正大的問題，倒不是跟哪一個人掛了看板，而是整個民眾黨的路線之爭。」

立委(眾)林國成：「不可諱言或許在整個這些溝通，以及這些禮數方面較為欠缺，我們還是希望黨中央，或者我們的領導幹部，真的還是要多溝通。」

不只李有宜，創黨元老朱蕙蓉也宣布退黨，民眾黨爆發下車潮，讓黨主席黃國昌的領導能力，備受質疑。

