李有宜轉披藍袍出戰2026？ 民眾黨高層：操盤手離間戰術「非常精妙」

民眾黨社會發展部主任張清俊。翻攝張清俊臉書。



民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，不少人替李抱不平，認為跟黨主席黃國昌指派金門縣黨部前主委周曉芸「空降」三重、蘆洲有關，後續更傳出李有可能轉披藍袍出戰2026。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊今（12/3）天在臉書發文，直指這是有「操盤手」擬定離間戰術，因為李有宜具有藍白兩陣營色彩，原本就具備吸納雙邊選票的空間，如今更有弱者形象會被同情，讓他忍不住形容「這一波示範動作，非常精妙。」

對於李有宜退黨，張清俊分析，在注意到這個選區明顯的競爭關係後，操盤手針對合作方擬定了一個不會影響大戰略的離間戰術，並試圖從中使自己陣營獲益。他解釋，由於目標人選本身有A、B兩個陣營的色彩，原就具備吸納雙邊選票的空間，但戰術執行的先決條件是讓目標人選意識到跳槽大利多，第一個誘因是確實有新人空間；第二個是操盤手對該選區有極高的掌握度，能給予實質選票挹注；第三則是弱者形象會被同情。

廣告 廣告

張清俊認為，以受壓迫的姿態退出原有競爭環境，會讓人心疼，支持者義憤填膺。操盤手經過推演後，應該會認定目標人選有機會搶下新人空間，最後勝選是最好，能證明操盤手陣營的精準、強大，同時反映出合作陣營對選舉的理解不足。若無法勝選，也能牽制合作方的新人成長，選票因為同情弱者而轉移出去。

張清俊表示，見微知著，由於兩陣營大方向合作的關係，彼此選票的重疊性會增加，多席次選舉原本就是同陣營撈同一個池子的選票，如何在既競爭又合作的關係下，為自己陣營爭取最大利益，同時不影響大局，「這一波示範動作，非常精妙。」

更多太報報導

李有宜遭冷暴力退黨？黃國昌駁特權說：初選不搓圓仔湯

民眾黨支持度剩8%！他酸「難怪李有宜要退黨」：用無黨比較有勝算

民眾黨爆退黨潮 徐國勇招手：歡迎加入民進黨