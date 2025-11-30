李有宜辭發言人、退民眾黨 小草湧黃國昌的三蘆主任周曉芸臉書轟：空降

記者李鴻典／台北報導

民眾黨發言人李有宜今（30）天宣布，「本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨」，引發關注。民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。但有支持者認為李有宜辭職跟民眾黨主席黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸也打算參選明年議員有關。

李有宜今（30）日無預警宣布請辭發言人及財務監督委員會，並退出民眾黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）

李有宜曾任柯文哲競選總統辦公室發言人，並接受民眾黨徵召，參選2024年新北市第2選區（五股、蘆洲、三重16里）立委選舉，是區域立委選舉藍白合示範區，但仍落選。李有宜後來持續勤跑三重、蘆洲，被點名參選2026年三蘆區新北市議員；不過，黃國昌則跟他的三蘆區主任周曉芸在10月成立聯合服務處。網友在李有宜宣布退黨貼文下留言，「經營那麼久被空降的弄掉，這樣真的不好」、「有點內鬥的味道了」。

民眾黨主席黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸。（圖／翻攝自周曉芸臉書）

李有宜突然請辭消息傳開後，周曉芸臉書也有湧入網友留言，「我是民眾黨支持者，同時也是黨員，但看到您在空降三蘆選區之後，從來沒有跟原本在地經營已久的有宜有過公開的致意或是討論，就這樣把人將經營很幾年的地區搶走，我覺得非常不應該，我們民眾黨不應該發生這種沒有度量也不盡人情的事情，希望您和國昌老師都能好好解釋，並且去找有宜做最後的挽留，民眾黨現在是嫌人才太多嗎？搞這樁爛事真的讓人很生氣！」

「把在地深耕許久的李有宜擠掉？妳憑甚麼啊？這做法跟民進黨太像了！呼籲小草把票投給藍營議員！」、「落選吧你！下去」、「李有宜退黨了...唉，有必要搞到這樣嗎? 民眾黨應該還有很多地區可以開發，何必去空降人家苦心經營已久的選區呢」、「劣幣驅逐良幣？」、「有關係就沒關係」。

