李有宜辭黨職又退黨 民眾黨：尊重、已在第一時間表達關心

民眾黨發言人李有宜今（30日）突然透過臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。 圖：翻攝李有宜臉書

曾參選2024立委的民眾黨發言人李友宜今（30日）於臉書宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。民眾黨稍早回應，尊重她的個人生涯規劃，並稱黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

李有宜透過臉書粉專發文指出，「本人即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」引發網友討論，也有網友為她抱不平「經營那麼久被空降的弄掉」，因李有宜參選過2024新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里）立委，挑戰民進黨資深立委林淑芬失利後，李仍在新北市三重、蘆洲區跑基層，被看好在2026選舉挑戰新北市第四選區（三重、蘆洲）議員，但民眾黨主席黃國昌卻推曾選金門縣議員的周曉芸出任三重蘆洲區主任，周曉芸與黃國昌的首面合體看板更在近日於選區亮相。

民眾黨表示，針對李有宜退黨一事，民眾黨尊重其個人生涯規劃，感謝李有宜過去對民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。

民眾黨強調，黨已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。

