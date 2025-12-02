李有宜退出民眾黨！主席喊「誰都沒特權」：祝早日完成博士論文

圖為在三蘆地區耕耘2年多的李有宜（右二）。她近日宣布退出民眾黨。（資料照／張鎧乙攝）

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的「蔡壁如派」李有宜，日前稱為完成學業而退黨，外界質疑與民眾黨主席黃國昌在此處「空降」三蘆區主任周曉芸有關，但也傳出李有意回鍋國民黨戰2026。黃國昌2日回應，黨內初選原則只有「公平公開競爭」，沒有任何人有特權，「李有宜稱指導教授希望她早日完成論文、學業」，他也祝福李早日完成博士論文跟學位。

民眾黨團2日上午召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民四問賴總統」記者會。針對李有宜退黨是否與周曉芸有關，黃與周合掛看板，未來會不會再跟其他人掛？以及未來會不會像民進黨一樣有「禁大咖條款」？黃國昌表示，民眾黨是一個沒什麼資源的政黨，也沒什麼宣傳，只要有人願意跟我們合照上看板，「歡迎都來不及了。」屏東也有想選議員的人盼跟白委林國成掛看板。

黃國昌提及，「對我們來說，不使用黨的經費，願意自己掏腰包幫民眾黨宣傳，從黨中央立場而言，我們一向都歡迎。」

黃國昌指出，「民眾黨初選機制非常的公開透明且公平。」最顯著的例子是，民眾黨連現任議員都沒優先權，且各選區都只提一個，一但黨中央針對特定選區公告，有人登記後，地方黨部會有評鑑委員會，針對所有登記者進行資格審查跟評鑑評分，接下來若能協調就在此階段協調，「也只會在那個階段協調。」

黃國昌說，民眾黨與藍白不太一樣的是，不會在公告前就搓圓仔湯，倘若協調不成的話，並非黨內投票，而是採取全民調，希望挑最強候選人，除非是特別艱難選區都沒人登記，才會用徵召方式辦理。

黃國昌稱，倘若有志要挑戰2020年議員，「沒有特權，也沒有特殊待遇，就是按照黨的機制跟規則參加初選。」至於外面批評冷暴力等，「老實說我還真不知道。對於我來說，我就是因為太忙、新北市太大，所以才必要拜託人當區主任，請他們協助我在地方服務工作推展。」

黃國昌強調，黨內初選原則只有「公平公開競爭」，沒有任何人有特權，也沒有任何一個地方是誰一定要優先；對於李有宜的事情，自己就是接到周榆修訊息稱「李有宜說指導教授跟她講，希望她早日完成論文、學業」，這是周回報的內容，他也請周去關心，並得到此回覆。

最後，黃國稱認為，對於曾經一起合作的夥伴，他都會珍惜過去情誼並表達感謝，但李有宜也是一樣，「祝福她順利早日完成博士論文跟學位」。

