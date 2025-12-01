李有宜退出民眾黨 前秘書長嘆:黨的溫度呢？
前民眾黨發言人李有宜退黨，引爆白營基層討論，是否是黨主席黃國昌，偏心三重、蘆洲區主任，周曉芸，李有宜否認。前民眾黨發言人李有宜 說:「沒有，沒有關係，沒有關係，這是我深思熟慮之後的決定。」
被外界批評是空降擠掉李有宜，周曉芸隔天，發文強調，在今年三月，就擔任該區主任，積極投入地方，日前和黃國昌推出的看板，初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見在地方努力經營的成果。
只不過過去多場大型活動，幾乎都是黃國昌和周曉芸同台，看不到李有宜，這樣的情況，也發生在其他，新北小雞身上。民眾黨汐止區主任 黃守仕 說:「通常都是他們那邊是國昌辦公室的活動，那他頂多是通知新北市的那個執行長，那邊會去做參與活動，那如果說就是有需要我去協助的話，他才會通知我這樣。」
李有宜退黨爭議延燒，前創黨黨員朱蕙蓉，痛批現任黨主席對同僚對手的態度，教人不寒而慄。用一種極冷暴力的「消聲匿跡」方式逼人自己退出，事後的態度更尖酸刻薄，大酸，真的是射後不理渣男心態發揮到最巔峰。
民眾黨前秘書長 謝立功 說:「一直炒作四大金釵或五大金釵的事情，我相信在很多默默耕耘的人心中，一定很不是味道。因為畢竟在三蘆地區，她(李有宜)前次的選舉，立委選舉其實是不錯，更重要是常常有人說，妳選完就走，她沒有走，她繼續在耕耘。」
前秘書長謝立功，也認為民眾黨失去以往的溫度。民眾黨前秘書長 謝立功 說:「本來就應該要有提名辦法，如果先跟某一個人掛看板，那請問對其他人的感受又是如何。」
喊話黨中央，盡速在有多人競爭的選區公布提名辦法，而不是獨厚，自己班底。
藍喊「有公平初選」 傳李有宜將披藍袍戰2026
民眾黨爆退黨潮？ 徐國勇招手：歡迎加入民進黨
黃國昌4大金釵空降選議員「擠掉李有宜」？ 周曉芸發聲了
李有宜、創黨元老同天出走！謝立功不勝唏噓：民眾黨的溫度去哪了？
