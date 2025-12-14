李有宜退出民眾黨！周曉芸遭三蘆基層質疑 本人回應了

即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導

民眾黨主席兼立院黨團總召黃國昌，其底下的「四大金釵」之一、三重蘆洲區主任周曉芸，有意角逐當地議員；不過先前同樣有意角逐議員的前發言人李友宜，疑似因遭黨中央冷處理，而在今年11月底宣布退黨，此舉也讓創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉宣布跟進，讓外界好奇周曉芸如何解決基層質疑的聲音。對此，周曉芸今（14）日下午受訪時則回應，「行動可以證明一切、時間也可以證明一切」。





民眾黨主席黃國昌、周曉芸今日下午出席新北市蘆洲區重陽公園的「聖誕FUN城堡，迷路跳跳嘉年華」活動；周曉芸活動前接受媒體聯訪，就是否擔心李友宜以無黨籍或國民黨籍的身分與其競爭，周曉芸則表示，因為自己不是李有宜本人，所以沒有辦法回答李有宜的相關問題。

話鋒一轉，周曉芸說，自己身為三蘆服務處主任，必須盡到自己在地的選民服務、對三蘆市民朋友的請託、選民服務、法律諮詢；同時，自己也很努力跟地方所有里長們做互動式活動，像自己一個月前就籌備聖誕節活動，也是希望走出舒適圈、同溫層，更加深入社區，去接觸平常無法接觸的市民朋友。

民眾黨新北市黨部主委周台竹（左）、民眾黨主席黃國昌（中）、民眾黨立委黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸（右）。（圖／民視新聞）

她更透露，在活動前發文宣或在各樣活動與當地的居民、里長都有很好的關係，而且這邊很多社區算是對社會議題滿關注的人，對於今天辦的活動也給予很高的評價，希望看到民眾黨在基層的努力，很希望民眾黨的努力和認真也被大家看見。

記者追問，由於李有宜退黨後，基層會有些討論的聲音，甚至對周曉芸產生質疑，請問要怎麼樣如何解決質疑的聲音？周曉芸則回應「我想我就不多說，行動可以證明一切、時間也可以證明一切」。

