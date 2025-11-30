李有宜退出民眾黨 是否轉戰國民黨參選2026？她這樣回應

民眾黨主席黃國昌在新北市三重、蘆洲區力推子弟兵周曉芸參選市議員，發言人李有宜30日宣布退黨，稱她擔心博士論文沒寫出來，所以才退出黨務跟黨職。被問到未來若要投入選戰，是否有可能加入國民黨或其他政黨？對此，李有宜表示，未來不排除任何可能性，但現階段她要先專注學業。

李有宜2015年曾擔任民進黨前立委羅致政的助理，而後她赴美留學，返台後，曾加入國民黨，但因爭取2022年台北市長第五選區市議員提名未果，以無黨籍參選人出戰落選，2023年遭國民黨撤銷黨籍。李有宜後來加入民眾黨，曾在2023年參選新北市三重、蘆洲立委，卻敗選，她仍繼續經營地方，本有意再戰2026新北市議員選舉，但是民眾黨主席黃國昌力推他的三重蘆洲區辦公室主任周曉芸參選。

至於2026是否還有機會再投入選戰？李有宜對此表示，她需要趕快回到學校把博士班學位完成，「所以希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。當李有宜被問到，未來若要投入選戰，是否有可能加入國民黨或其他政黨？李有宜則回應，未來不排除任何可能性，但現階段她不想講這麼多，先專注學業。

針對李有宜退黨，民眾黨表示，尊重她個人生涯規畫，已在第一時間表達關心，祝福李有宜早日完成學業。不過，有支持者卻認為，李有宜辭職，疑跟黃國昌三重蘆洲區主任周曉芸也打算參選議員有關。

