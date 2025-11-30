李有宜退民眾黨「也許還會再見」：不排除任何可能性

有意參選2026新北市第四選區市議員選舉的李有宜（中），30日宣布退出民眾黨，全力專注博士班學業，引發外界質疑「內鬥的味道」。（袁茵攝）

曾代表民眾黨2024年參選新北市第二選區（五股區、蘆洲區、三重區富貴里等16里）立委失利的發言人李有宜，原有意挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但30日宣布退出民眾黨，「全力專注博士班學業」。但李有宜下午受訪時透露「未來也許我們還會再相見」，且被問到是否代表還有可能再戰2026，包括轉向國民黨或其他政黨？李也稱「不排除任何可能性」。

針對今日宣布退黨的理由是要完成學業，使外界猜想跟民眾黨主席黃國昌三重蘆洲辦公室主任周曉芸有關？李有宜30日下午於台大受訪時回應，「其實不是。」自己個人若要從事學術研究的話，需要全心全意、百分之百時間都在學術上，希望可以心無旁騖，所以才會退出黨務跟黨職。

李有宜提及，非常感謝三蘆及之前立委選舉的五股朋友支持，但自認在能力上也有很多不足之處，需要趕快回到學校將博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」。

媒體追問，該台大博士班是何時開始就讀，為何選在此刻說要專心學業？李有宜坦言，自己在2021年入學，現在已有4年，但修業年限是7年，擔心如果論文沒寫出來的話，可能就會沒有博士學位了。

至於拼學業的同時，會不會繼續經營地方？李有宜稱，因為地方上朋友很多，倘若有邀約仍會去，但大部分專注時間都在學校。媒體再問，所謂「後會有期」，是否代表還有機會2026投入選戰？李有宜語帶保留地說，「我現在不排除任何的可能性，但是必須說，現階段我所有的焦點都會放在學業上面」。

而此刻退黨是否與黃國昌與周曉芸在三蘆合掛看板有關？李有宜表示，「沒有關係。這是我深思熟慮後的決定。」自己非常感謝民眾黨過去這段時間的栽培，以及選民對她的支持，「我也希望大家可以給所有有意參選的人一些空間跟機會，我相信大家都會選得非常棒」。

此外，被問到宣布退黨後，黃國昌、民眾黨前黨主席柯文哲有無聯繫？李有宜說，今天黨中央包括祕書長周榆修、很多前輩長官都有特別打來致意，並且有慰留的意思，但「因為我需要心無旁騖做學業，所以暫時先退出民眾黨」。

針對未來若要投入選戰，有無可能轉向國民黨或其他政黨？李有宜指出，「我覺得未來不排除任何可能性，但現階段我還不想想這麼多，先專注學業。」

最後，針對創黨元老朱蕙蓉也轉發其貼文跟進退黨？李有宜回應，入黨或退黨的抉擇都是個人選擇，感謝這段時間各界人士看到她的努力，「至於誰入黨退黨，這我不便干涉」。

