李有宜退民眾黨 地方黨部前主委聲援：中央決策越來越「小圈圈」

民眾黨高雄市黨部前主委莊貽量。廖瑞祥攝。



民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，不少人替李抱不平，認為跟黨主席黃國昌指派金門縣黨部前主委周曉芸「空降」三重、蘆洲有關。對此，高雄市黨部前主委莊貽量今（12/3）晚在臉書發文，直指中央決策越來越集中於小圈圈，真正紮根基層的人被邊緣、被冷處理、被忽略，在地深耕反而不如派系接線重要。他向黨中央喊話，表示當一個政黨開始只相信小圈子，就會逐漸失去真正願為土地付出的人。

「政黨的力量，不在小圈圈，而在願意蹲在地方的人」，對於李有宜離開民眾黨，莊貽量認為，這不只是個人去留的問題，而是讓本土政治看到一個關鍵現象：當一個政黨開始只相信小圈子，它就會逐漸失去真正願意為土地付出的人。

莊貽量表示，政黨若失去在地，就會失去一切，台灣政治從來不是靠網路聲量就能打下基礎，也不是靠少數掌權者圈定「自己人」就能擴張版圖，真正能夠改變城市、改變國家的人，往往是那些默默在基層蹲點、真正聽得進市民需求的人。

莊貽量慨嘆，現在中央決策越來越集中於小圈圈，真正紮根基層的人被邊緣、被冷處理、被忽略，在地深耕反而不如派系接線重要，這樣發展下去，不只是民眾黨的問題，更是政黨能否走得長遠的試金石。

莊貽量說，2026是地方選舉，更是台灣政治的檢驗時刻，地方選舉不是舞台秀，不是把幾個外來菁英空降，就能打動城市。他表示，台灣需要真正了解地方脈動的人站出來，而不是只會在中央畫地圖的人做主，高雄更是如此。

莊貽量指出，他自己在高雄走過無數市場、里鄰、地方團體、基層組織，越走越覺得地方不是聲量指令的延伸，地方是人民生活的主場，如果一個政黨不懂得尊重基層，在地方就永遠站不穩。

莊貽量強調，任何政黨都不能失去願意在地深耕的人，一個領導者也不能認為只有「自己人」才是人才，政治不能變成「圈內人彼此認可、圈外人永遠邊緣」，如果讓排擠文化成為常態，台灣政治會越來越像一個封閉系統，無法吸引人才，也無法聆聽民意。

