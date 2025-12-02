李有宜退民眾黨 洪健益：她一定是被犧牲的

前民眾黨發言人李有宜。（圖：李有宜臉書）

民眾黨發言人李有宜、創黨元老「004號」朱蕙蓉相繼宣布退黨，引發外界關注。外界普遍解讀，退黨風波與黨主席黃國昌的行事作風、以及人馬「空降參選」的布局有關。對此，民進黨台北市議員洪健益從李有宜過往選區得票表現切入，直言她「這次一定是被犧牲的」，並呼籲民眾黨應建立公平公開的初選制度。





洪健益今（2）日在政論節目《狠狠抖內幕》中指出，過去聽到民眾黨內部所謂「四大金釵」（周曉芸、陳語倢、陳怡君、林子宇）的說法時，他就不認為這樣的稱呼妥當，「我憑良心講，這是物化女性。黃國昌這樣做展現的是大男人心態。」他也質疑「四大金釵」的定義何在，「是漂亮就可以？還是你老婆覺得可以當妃、當妾？」並直言必須譴責這種論述。

談到初選制度，洪健益回顧黃國昌過去曾自述「若與前總統蔡英文對質，一定能把對方釘到啞口無言」，但洪健益反駁，時代力量在2018年新北市議員提名「全部掛蛋」，與黃國昌宣稱的政治實力有落差。他強調，民進黨的初選機制講求公平，「連黨主席賴清德、秘書長徐國勇，都不會讓我們掛照片一起來初選，因為初選就是要公平。」





洪健益進一步指出，民眾黨對外宣稱有初選制度，但實際運作卻缺乏透明與信任基礎，「民調要嚴格保密、不透露給第三人或媒體，就算有作假也不能講來看，這樣的初選機制是騙人的。」他認為，李有宜此次遭遇與前民眾黨發言人楊寶楨相似：兩人同樣曾是黨內「美女發言人」形象代表，卻走向截然不同的政治際遇，顯示制度並不公平。





從選舉數據來看，洪健益直言李有宜「被犧牲」的可能性極高。他分析，新北市第二選區過去民進黨當選人林淑芬拿下約11萬8千票，而李有宜先前在蘆洲單一區域就曾獲得約8萬4千票，若再加上三重整體票源，「被提名的高概率是會當選」，但如今民眾黨卻改提名周曉芸，讓他直指李有宜遭到取代。





洪健益也推測，李有宜憤而退黨，可能與黨內安排她「轉戰他區」有關，「擺明了就是不提名她。」他質疑民眾黨對外宣稱的初選機制究竟為何，「你告訴我你的初選機制是什麼？」並強調，若民眾黨自許代表年輕人、希望給年輕人機會，就更應以合情合理、公開公平的制度決定提名，而非讓人感覺「先說有制度、結果人選早已內定」。