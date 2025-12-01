李有宜退民眾黨 黃光芹曝「非首例」示警：走向衰落敗亡的開端

原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的民眾黨發言人李有宜，昨（11月30日）宣布辭去發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，遭外界質疑與民眾黨主席黃國昌在此處「空降」三蘆區主任周曉芸有關。資深媒體人黃光芹認為，民眾黨中央若無法思考以公平機制「留才」，將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

李有宜昨宣布退出民眾黨，並表示非常感謝三蘆及之前立委選舉的五股朋友支持，但自認在能力上也有很多不足之處，需要趕快回到學校將博士班學業完成，「希望大家等等我，未來也許我們還會再相見」；對此，民眾黨則回應，尊重其個人生涯規劃，感謝李過去對民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務，「民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業」。

對此，黃光芹今在臉書表示，一邊對黨內投入甚深，卻突然自己要「淨身出戶」去寫論文；另一邊對有戰功黨員退黨，好似鬆了一口氣，想讓其趕快離開，黨內如此「特殊」作法並無法讓外界釋疑。

黃光芹強調，李有宜事件在民眾黨內並非是第一次發生的案例，民眾黨中央若無法思考以公平機制「留才」，而是見獵心喜「麻煩自己走了」，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

