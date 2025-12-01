李有宜退黨主因？周曉芸曝掛看板初衷 未來期許深耕三蘆

民眾黨發言人李有宜11月30日退黨，外界猜想與民眾黨主席黃國昌在三蘆地區「空降」區主任周曉芸有關，周曉芸1日上午發聲表示，未來期許深耕三蘆，並透露合掛看板初衷。（摘自周曉芸臉書）

被視為民眾黨中央委員蔡壁如「蔡派」的發言人李有宜，原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，昨突然宣布退黨，但又透露「未來也許還會再相見」，使外界認為與民眾黨主席黃國昌在此處「空降」三蘆區主任周曉芸有關。周曉芸1日上午發聲，表示自己與黃共掛看板初衷是為讓更多市民看見在地方努力經營成果，展現全力投入服務的誠意與決心，未來也期許深耕三蘆。

面對李有宜退黨引發一系列內鬥疑雲，周曉芸1日上午透過臉書發文表示，自己自今年3月起擔任黃國昌服務處三重蘆洲區主任，積極投入地方與公共事務，日前也推出首面與黃國昌共同入鏡的宣傳看板，「初衷是希望讓更多三蘆市民朋友，看見我們在地方努力經營的成果，也展現我全力投入服務的誠意與決心。」

周曉芸提及，這段時間，她與團隊持續走訪各里、參與在地活動，並自己出資看板，希望一步一步累積信任、拉近距離，「未來我也期許深耕三蘆，以更透明、更踏實的方式，讓新北看見更多第三勢力的改革力量。」

李有宜11月30日上午於臉書發文表示，「親愛的支持者與黨員朋友們，本人即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，全力專注博士班學業。期早日學成畢業，返回政壇為民服務，我們後會有期！」

由於李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，但黃國昌同時派「金門曉姐姐」周曉芸擔任其服務處三重蘆洲區主任，日前還掛上合照看板，造成民眾黨在該區出現「雙姝對決」，因此引發外界認為與內鬥有關。

