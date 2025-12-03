李有宜退黨回藍營？江和樹直言「被騙了」：入國民黨一年才能提名

記者楊士誼／台北報導

江和樹說，國民黨現在挖李有宜，「應該是有宜被騙了吧？因為你要加入國民黨要一年才可以提名，他怎麼可能跟你徵召啦？」

前民眾黨發言人李有宜退黨，外界質疑可能與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年議員有關，並有消息傳出李將回歸國民黨，民眾黨台中市議員江和樹今（3）日指出，李有宜應該是被騙了，要入國民黨一年才能提名，怎麼徵召？他也表示，若國民黨用挖人的方式，不要忘記2026年要有默契、2028必須要合作才有辦法重返執政。

媒體追問，在李有宜退黨事件爆發之後，傳出藍營人士也想從白營挖人，江和樹則說，這代表民眾黨是有價值的，民眾黨也是給年輕人機會的舞台。「但是國民黨我跟你說，應該不可以說啦，因為第一個他現在挖她，我覺得應該是有宜被騙了吧？因為你要加入國民黨要一年才可以提名，他怎麼可能跟你徵召啦？這是一定不可能的」。

江和樹說，他對李有宜有信心，因為她對民眾黨應該是有感情的，她說以學業為重，「這個是我們對她的期待」。江和樹隨即表示，但如果國民黨是用這種方式，不要忘記2026年要有默契，2028必須要合作才有辦法重返執政。「我們共同的目標就是民進黨，這應該是無庸置疑的」。

江和樹指出，台中成立議會黨團應該沒有問題，另民眾之聲「民眾台八線」主持人劉芩妤可能投入台中西屯的議員選舉，江和樹說，新住民、年輕人居多，柯文哲選總統時也拿到30多%支持，相信劉芩妤應該是一匹真正的黑馬。至於政治評論員「大學姊」林筱淇是否參選北屯區議員？江和樹認為，滿期待她可以參選，「如果要的話，比較早說，我覺得這是一個好的表態」。而台中還有吳皇昇，也是人才。「民眾黨只要你選一個比較像樣的，我相信支持者是願意投下去這張票。因為大家應該都知道台中是一個藍白合作的示範區」。

江和樹也表示，黨內早一點提名，也可以讓國民黨知道「如何跟民眾黨配合」。早一點表態，也讓所有的支持者可以知道選項是什麼。

