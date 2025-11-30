李有宜退黨因被排擠？她曝這人空降三蘆強碰

▲資深媒體人黃光芹爆料，李有宜是遭長期冷暴力，要選三蘆卻被周曉芸空降硬壓下去。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

[NOWnews今日新聞] 原民眾黨發言人、有意披白營戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日宣布退出民眾黨，並強調原因是要心無旁騖拿取博士學位，但也不排除任何參選可能性，引發外界熱議。對此，資深媒體人黃光芹昨晚痛批，李有宜長期遭黨內冷暴力對待，就是被排擠，明顯是要等時間久了讓李有宜知難而退。

黃光芹昨發文指出，李有宜長期遭冷暴力對待，簡單來講，就是被排擠。當4隻小雞站在主席黃國昌身邊時，李有宜是沒有被通知的。李有宜上次立委選舉，對上民進黨的林淑芬，8萬4千多票高票落選。她第一時間受訪，就表示要繼續選三蘆地區的市議員。照理說，她已有選票基礎，是為民眾黨征戰市議員的不二人選，但不知為何，從金門空降的周曉芸，成為黃國昌主席的人馬，掛名三蘆地區的主任，也要選三蘆地區的議員，還站在黃國昌的身邊。

廣告 廣告

黃光芹怒批，這種不經協調、直接內定的潛台詞明確，剩下就看李有宜能熬到什麼時候？何時知難而退？李有宜每天都在地方勤跑，打開她的臉書就知道。她沒有錯，一句話都不吭，埋頭繼續經營選區，明眼人都知道，這比靠在黃國昌身邊只為取鏡的打法，要務實、也辛苦許多。

而黃光芹昨晚間更在直播節目上再為李有宜發聲，怒指周曉芸空降三蘆地區，但地方已經有人了，不就強碰了嗎？這樣擺周曉芸，不就犧牲打？要協調嘛，看怎麼安排，但就她資訊所知，也沒有協調，周曉芸就是空降三蘆地區，硬壓下去，就掛黃國昌主任，這樣就不會服人嘛，潛台詞就是內定嘛。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

李有宜突退黨震撼彈！後會有期留2026伏筆？否認和周曉芸空降有關

小笠原稱竹科效應助攻鄭朝方？他分析新竹縣選戰狠酸：想太多

高雄市長民調被嫌不值得參考？沈政男曝柯志恩真實差距「僅5％」