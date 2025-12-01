李有宜退黨引爆黃國昌私心爭議 中南部基層砲聲隆隆：快變成「台北黨」 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中、彰化報導

民眾黨發言人李有宜12月30日在臉書上宣布，辭去發言人及財務監督委員職務並退出民眾黨，為全力專注博士班學業，並連帶有創黨元老跟著退黨，外界普遍認為風暴始於民眾黨主席黃國昌獨厚自家人馬、不公平有關。對此，民眾黨彰化縣黨員王孝裕今（1）日認為，民眾黨始終學不會去栽培那些過去，或現在有能量的戰將，任憑這些人最後離開。

李有宜2024年曾參選新北市三蘆立委，挑戰民進黨立委林淑芬，雖最終挑戰未果，但票數亮眼。去年5月起，李有宜成為民眾黨發言人，並持續勤跑地方，未料黃國昌卻直接欽點「四金釵」之一的周曉芸參選當地議員，被認爲是私心排擠李有宜，導致退黨主因。

廣告 廣告

曾經以政治素人之姿，披上民眾黨戰袍，投入彰化縣議員第一選區（彰化市、芬園鄉、花壇鄉）的王孝裕認為，從前民眾黨發言人楊寶楨到李有宜的離開，不是說空降不好，而是本黨訴求的公開透明、理性務實的初衷愈來愈模糊，「這到底是誰的問題？」

「選過的大家心知肚明！」王孝裕說，當初加入民眾黨的滿腔熱血，終究會消失殆盡，這非民眾黨之福，再者，民眾黨長期被詬病北部黨，不是沒有原因，明星級的人只有在選舉期間才偶爾下來露露臉，平常都只照顧北部，中南部大都靠個人跟地方主委。他更坦言「說真的，藍白合有那麼容易嗎？」

另外，台中市北屯區議員選舉，民眾黨有多名黨員表態參選，其中，前台中市新聞局長吳皇昇日前加入民眾黨後，宣布角逐台中市北屯區議員。吳皇昇近日還與黨主席黃國昌赴日參訪，還引發黨內另一波茶壺風暴。

民眾黨台中市議員江和樹痛批，此舉破壞地方的機制，更聲援同黨的邱于珊、許瑞宏、陳諭韋在民眾黨最艱難時期都沒有離開，才是地方真正耕耘的。他更喊話黨中央，「不要變成『台北黨』，應正視地方聲音，不然好牌會硬生生打到輸」。

照片來源：取自李有宜臉書

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

鄭麗文讚「女力當家」才能給台灣安全 盧秀燕：守護國家要眾人之力

苗栗縣府與內政部共推「人本交通」 鍾東錦喊話：前往第一線與居民溝通

【文章轉載請註明出處】