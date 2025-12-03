李有宜退黨披藍袍？民眾黨高層分析「操盤手耍離間戰術」：操作非常精妙

記者詹宜庭／台北報導

前民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨（資料圖／翻攝畫面）

前民眾黨發言人李有宜日前宣布退黨，外界質疑可能與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年議員有關，並有消息傳出李將回歸國民黨，李也未把話說死。對此，民眾黨社會發展部主任張清俊今（3日）分析，李有宜具有藍白兩陣營色彩，原就具備吸納雙邊選票的空間，如今更有弱者形象會被同情，形容「這一波示範動作，非常精妙」。

張清俊今在臉書分析，在注意到這個選區明顯的競爭關係後，操盤手針對合作方擬定了一個不會影響大戰略的離間戰術，並試圖從中使自己陣營獲益。由於目標人選本身有AB兩個陣營的色彩，原就具備吸納雙邊選票的空間，但戰術執行的先決條件是讓目標人選意識到跳槽大利多，第一個誘因是確實有新人空間；第二個是操盤手對該選區有極高的掌握度，能給予實質選票挹注；第三則是弱者形象會被同情。

張清俊認為，以受壓迫的姿態退出原有競爭環境，會讓人心疼，支持者義憤填膺。操盤手經過推演後，應該會認定目標人選有機會搶下新人空間，最後勝選是最好，能證明操盤手陣營的精準、強大，同時反映出合作陣營對選舉的理解不足。若無法勝選，也能牽制合作方的新人成長，選票因為同情弱者而轉移出去。

張清俊表示，見微知著，由於兩陣營大方向合作的關係，彼此選票的重疊性會增加，多席次選舉原本就是同陣營撈同一個池子的選票，如何在既競爭又合作的關係下，為自己陣營爭取最大利益，同時不影響大局，「這一波示範動作，非常精妙」。

