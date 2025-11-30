李有宜退黨掀波 新北小雞惋惜：希望黨正視避免再發生

李有宜、黃守仕、王如意可能角逐新北市議員。合成照。摘自李有宜、陳守仕臉書、王如意提供



民眾黨主席黃國昌佈局地方主任「四大金釵」參戰2026議員選舉，然而中和、三蘆、汐止有其他人選深耕，三蘆議員潛在候選人李有宜今（11/30）宣布退黨，有意角逐汐止議員的黃守仕說，黨內大部分的人都還在慌亂中，沒有預期李退黨。曾參選中和議員的王如意表示惋惜，「真的太突然了」，盼黨能夠正視這樣的偶發事件，避免類似的事件再次發生。

對於李有宜在臉書宣布退黨，黃守仕表示，若真的是要去讀博士就祝福，黨內大部分的人都還在慌亂中，沒有預期李友宜真的會退掉，因為李友宜之前也是跑很勤的，會覺得李友宜根本就不會做這種事情。

廣告 廣告

針對黃國昌也佈局汐止區主任陳語倢參選，是否慌張？黃指出，就各憑本事，剛剛才有個里長傳訊息跟她說：「你一定要初選參選到底，一定要贏喔。」自己是真的在地小孩，家族都在這裡，相對來講，陳語倢可能會稍微比較吃虧一點，因為陳也不是從小在這邊長大。

黃守仕強調，黨內如果說要推適合的人選，在地的特性還是要比較夠，選議員會跟立委、總統大選方向不太一樣，大部分都是要考慮一下在地的人到底要什麼東西。

她呼籲，黨中央的初選時間要趕快，不要再拖了，真的太久了，現在已經11月底，希望可以盡快把提名事情完成，不然就是增加大家心理上的負擔。

王如意指出，自己不擔心也不緊張，因為都有持續在經營中和，也跟中和的人際關係、朋友都有持續在連結，沒有離開過，當然除了新北之外，各地方的提名作業辦法，還是希望可以趕快出來，如果要舉行民調，也期望日程可以盡快安排。

王如意坦言，她看到新聞的時候也是感到非常的驚訝，不過還是尊重而且也祝福李友宜的決定，身為民眾黨的黨員，「我希望黨能夠正視這樣的偶發事件，避免類似的事件再次的發生。」

王如意強調，她個人希望所有的民眾黨黨員都要抱持「成功不一定在我」這樣的信念，也相信黨中央肯定會提名最有機會當選的人，沒有獲得提名的人，也必須盡全力的幫忙，為候選人抬轎，讓民眾黨有更多基層的民意代表可以出來為大家服務。

更多太報報導

創黨元老同進退！朱蕙蓉嘆「看見李有宜的委屈孤單」：黨給她穿小鞋

還會投入2026選戰？李有宜：不排除任何可能 否認因周曉芸空降而退黨

黃國昌推「四大金釵」取代柯粉小雞？缺溝通引基層不滿