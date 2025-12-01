李有宜退黨掀海嘯！她揭露白營初選有1內情

▲原民眾黨發言人李有宜（圖左）昨（30）日宣布退出民眾黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 原民眾黨發言人、有意披白營戰袍投入2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉的李有宜，昨（30）日震撼宣布退出民眾黨，引創黨元老「大媽老司機」朱蕙蓉跟進退黨，朱蕙蓉也公開痛批黨主席黃國昌「渣男」、「無情無義」。同時，資深媒體人黃光芹更直言，李有宜長期被冷暴力，被空降人馬強碰、硬壓，並揭露白營2026參選切結書內容，痛批：「如果最後周曉芸當選，更證明這個黨怎麼幹都行，誰理妳李有宜」。

儘管李有宜昨公開表示退黨和要專心拿取博士學位有關，但黃光芹昨隨即爆料李有宜長期受冷暴力打壓，在三蘆區深耕多時卻被內定人馬空降強碰，才黯然退黨。而黃光芹今再發文揭露，所謂黨的制度，就是一紙切結書，黨說了算！即使李有宜之前選立委有8萬4千票選票基礎，每天都在地方勤跑，依然不敵金門空降的周曉芸。

黃光芹附上民眾黨2026參選切結書，其中寫著：「本人同意對於初選過程及結果，負最嚴格保密義務，絕不透露予第三人或媒體」、「本人如違反切結書內容，願受最嚴厲之黨紀處分」等，而黃光芹對此認為：「中間沒有向上爭取的空間，連跟媒體哀都不行，不然黨紀處分。既然結果都一樣，就突然想去『讀書』了！如果最後周曉芸當選，更證明這個黨怎麼幹都行，誰理妳李有宜。」

李有宜昨一宣布退黨，黃光芹也在直播節目上怒指，周曉芸空降三蘆地區，但地方已經有人，不就強碰了嗎？這樣擺周曉芸，不就犧牲打？但應該要協調嘛，看怎麼安排。然而，就她資訊所知，這之中也沒有協調，周曉芸就是空降三蘆地區，硬壓下去，就掛黃國昌主任。這樣就不會服人嘛，潛台詞就是內定嘛。

