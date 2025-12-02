李有宜退黨是否與提名有關 黃國昌：初選沒特殊待遇

（中央社記者郭建伸台北2日電）前民眾黨發言人李有宜宣布退黨，外界討論可能與議員提名有關。民眾黨主席黃國昌今天表示，民眾黨初選機制公開透明，連現任議員都沒優先權，他的區主任若有志挑戰2026，也沒有特殊待遇。

李有宜日前宣布辭去發言人職務，並退出民眾黨，將全力專注博士班學業。外界質疑李有宜退黨一事，可能與黃國昌擬派其三重蘆洲區主任周曉芸參選新北市議員有關，兩人日前合掛的看板上架引發議員「準提名」聯想。媒體人黃光芹則表示李有宜長期遭受冷暴力對待。

廣告 廣告

民眾黨團今天舉行「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會，黃國昌於會後接受媒體聯訪。

媒體詢問，李有宜退黨傳出長期遭受黨內冷暴力，未來民眾黨如何建立選舉公平機制；另一方面，黃國昌未來是否會跟其他擬參選人合掛看板。

黃國昌回應，民眾黨沒有資源和宣傳，若在不使用政黨經費的情況下，只要有人願意自掏腰包、合照掛看板，就黨中央的立場而言，歡迎都來不及；外界可看得到，民眾黨從北到南沒有幾塊看板。

黃國昌表示，民眾黨初選機制公開透明，雖然每區只提名1人，但連現任議員都沒有優先權；中央黨部公告選區期間，有意參選者會登記，登記後地方黨部就會進行審查資格與評鑑；若有需要協調，也會在此時協調。

黃國昌強調，民眾黨和其他兩大黨不一樣，不會在公告選區前就去「搓圓仔湯」，協調不成就進行全民調，選出最強參選人，除非艱困選區無人登記，才會採徵召辦理。

黃國昌表示，新北雖是他責任區，但他入黨時就表態，不會更動既有黨部人事安排，並維持原團隊拓展地方服務，他親自找每一區的區主任做選民服務。

黃國昌說，他有告訴區主任，若有志挑戰2026年議員，沒有特權也沒有特殊待遇，就按照黨的機制參加初選；初選原則是公平、公開競爭，沒有任何人有特權，或是誰一定優先。

黃國昌說，他不知道李有宜遭遇冷暴力，他是因為太忙、新北市選區太大，才會請區主任協助地方工作，列管追蹤每一筆選服。

黃國昌指出，秘書長周榆修向他轉達，李有宜的指導教授希望她能早日完成學業，他對一起打拚的夥伴都心存感謝，也祝福李有宜早日取得博士學位。

此外，對於鏡週刊今天報導指出黃國昌「狗仔基地人頭現形」，黃國昌上午透過聲明抨擊，鏡週刊才是派狗仔跟拍無辜人士與孩童的不入流機構，並呼籲相關單位應介入調查鏡週刊長期跟拍孩童所涉犯的法律責任；對於鏡週刊報導，他已提起告訴，不再浪費時間隨之起舞，一切到法院講清楚。（編輯：翟思嘉）1141202