李有宜退黨有傷！四叉貓曝：白粉專版主挺黃國昌退「鬼針草」蔥草之間終須一戰

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜原有意參戰2026新北市議員選舉，日前卻突然宣布退黨，外界質疑與民眾黨主席黃國昌空降「四大金釵」之一、他的三蘆主任周曉芸參戰有關。對此，網紅「四叉貓」表示，李有宜退黨事件，對黃國昌應該是有傷到，「民眾黨，蔥草之間終須一戰」。





四叉貓3日發文表示，民眾黨李有宜退黨事件，對黃國昌應該是有傷到，並PO出截圖說，就連偏激團體鬼針草都不認同黃國昌硬推四大金釵周曉芸；而之前做圖恐嚇檢察官遭羈押、剛被放出來的臉書粉專「迷因台式民主」版主戴瑞甯，因為支持黃國昌，「恕難認同鬼針草近期的行動」，所以決定退出鬼針草的版主群團隊。

四叉貓指出，戴瑞甯用「初選又還沒開始」這種爛理由幫黃國昌護航，直呼「笑死！黃國昌跟周曉芸的聯合看板都掛起來了」，主席每隔一陣子就陪四大金釵一起去發高麗菜，狠酸「到底要多天真糜爛，才會覺得黃國昌沒有內定自己人？」





對此，網友紛紛留言狠酸「小草真的選擇性智能不足捏」、「一直以來民眾黨都是人治的政黨，所謂透明公開的法治政黨屬性￼，目前是不可能健全的￼……以後也不可能！」、「李有宜發退黨聲明，都能被草說成『哪裡有退黨』，真的不必期待草群有幼稚園等級以上的智商，因為雜草就是雜草，終究成不了檜木」、「看看當年時代力量一樣，鬥倒同黨安插自己人，最後離開時代！目前看起來也是一樣！只不過民眾黨更慘，不只關燈民衆黨，連燈座都要捧給人家…不是嗎？」。

