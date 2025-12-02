政治中心／綜合報導

民眾黨發言人李有宜退黨風波，遭創黨元老朱蕙蓉開轟，是被黨內冷暴力才會退出，不過面對記者提問，民眾黨主席黃國昌回應完全不知道，時代力量決策委員周偉航也批評，黃國昌的用人哲學，只有一個原則就是要聽話，不要人才只要奴才。

民眾黨主席黃國昌：「黨內初選，原則只有一個，公平公開競爭，沒有任何人有優先權。」

面對黨內發言人李有宜退黨風波，黃國昌再度澄清初選一切公開透明，不過現在不僅地方選舉布局引發質疑，就連創黨元老朱蕙蓉也開轟，黃國昌用冷暴力方式逼人退出。

李有宜退黨遭質疑被冷暴力？黨主席黃國昌：完全不知道。（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌：「你剛剛所講的冷暴力，老實講我真的不知道，就是秘書長跟我說，有宜說她的指導教授跟她講，希望她可以早日完成論文完成學業，曾經一起合作過的夥伴，我都珍惜過去情誼，而且表達感謝。」

聲源：時代力量決策委員周偉航：「黃國昌挑人有個重要原則，就是他希望是絕對的聽話，就是我講的他不要人才只要奴才，所以我就要講，他們就像女版的劉和然一樣，完全是靠背後師傅的光環。」

李有宜退黨遭質疑被冷暴力？黨主席黃國昌：完全不知道。（圖／民視新聞）周偉航開酸老戰友黃國昌，如今也傳出退黨的李有宜已和藍營大老們見面，聊過明年在新北三蘆批藍袍選2026，讓白營內部又氣又急。

台中市議員(民眾) 江和樹：「不可能說前面手牽手，後面下毒手這樣會被人家笑，如果我是妳(李有宜)，我一定會用無黨籍去參選，妳要記得妳現在去國民黨，我跟妳說妳會一文不值。」

不只黨內之爭鬧得沸沸揚揚，黃國昌的狗仔風波也尚未平息，週刊再爆料付薪水給狗仔的凱思國際負責人李麗娟，無照經營的安親班疑似另起爐灶，而且挹注凱思國際的第一筆資金，由黃國昌小姨子高翬掛名的耘力公司，在十一月底公司已經解散，也被解讀有滅證意圖。

民眾黨主席黃國昌：「現在是潑了糞發現潑錯了，開始亂槍打鳥。」

律師黃帝穎：「如果是解散屬實的話，是不是涉及到滅證的問題，這是未來檢察官在衡量，是不是有串證滅證之虞，申請羈押的主要事由。」

民眾黨從黨員到黨主席，可謂一波未平，一波又起。

