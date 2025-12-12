政治中心／綜合報導

本來有意角逐明年議員選戰的前民眾黨發言人李有宜，日前退黨，爭議持續延燒！現在有黨代表發動連署，呈請黨中央召開臨時黨代表大會，也要求提名名單公布的明確時程。黨主席黃國昌回應，每一波規劃該公告就公告，不過前立委蔡璧如就質疑，提名前三個月或半年前，就該明定規則。

前民眾黨發言人李有宜日前退黨，茶壺風暴持續燒，屢屢傳出是黃國昌手把手帶出的"四大金釵"空降逼走人，有黨代表連署表達不滿。

廣告 廣告

要發動臨時黨代表大會，而且要求"選決會管理辦法"中增訂，提名名單公布的明確時程，地點選在台北大巨蛋。

民眾黨主席黃國昌：「我聽了有點驚訝，大巨蛋不能辦政治活動啊，（選區）我們秉持先易後難，進度都非常順利，該公告的時候我們就會公告。」

聲源：民眾黨中央委員蔡壁如：「在提名的階段，前三個月或半年前，就應該把遊戲規則明文規定，但是地方會覺得說，你長期的黨中央掌握一些資源，長期對地方努力深耕的這些黨員，冷暴力，就會為地方深耕的這些李有宜們，會覺得有抱屈。」

李有宜退黨風暴燒！民眾黨代表怨「提名不透明」 連署開臨時會

民眾黨中央委員蔡壁如質疑，長期對地方努力深耕的黨員遭冷暴力。（圖／民視新聞）大小眼質疑聲浪排山倒海，初選時程不清也讓小雞徬徨，因為流程從評比、選決會決議到民調PK，光是一開始評比標準就讓人霧煞煞。

聲源：民眾黨新北市黨代表黃守仕：「評比的標準我們還不確定，然後應該往哪個方向走，有時候很像大海撈針，要到明年確定的話，一方面是，如果說有兩個以上候選人，可能到後面都不一定會想要協調。」

不光提名可能先自亂陣腳，現在前主席柯文哲大動作直播復出，外界解讀是要班師回朝了嗎？

前民眾黨秘書長謝立功：「柯文哲主席我也知道，大家對你很高期待，你去台南我陪你去拚，或者高雄。」

李有宜退黨風暴燒！民眾黨代表怨「提名不透明」 連署開臨時會

前民眾黨秘書長謝立功稱柯文哲去台南，會陪他去拚。（圖／翻攝自艾瑞克IN新聞）前民眾黨中央委員張益贍：「柯文哲現在的土城十講的直播，就是要把所有的小草的心，在掌握在柯文哲的手上，把所有的網路流量，再歸到柯文哲的手上，未來的提名權，就會掌握在柯文哲的手裡了。」

兩個太陽沒互相取暖，恐怕更多是內部角力暗潮湧動。

原文出處：李有宜退黨風暴燒！民眾黨代表怨「提名不透明」 連署開臨時會

更多民視新聞報導

藍白反年改法案強行三讀遭疑騙選票 范雲：加速世代不正義、全民買單

傲慢！蔣萬安嗆議員「打電話叫卓榮泰執行財劃法」 議會淪吵架場

藍白硬闖反年改修法 賴清德喊不走回頭路：盼透過合法程序再審議

