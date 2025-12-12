李有宜退黨風暴！白黨代表怨「提名不透明」 連署開臨時會

政治中心／綜合報導

本來有意角逐議員選戰的前民眾黨發言人李有宜，日前退黨，爭議持續延燒！現在有黨代表發動連署，呈請黨中央召開臨時黨代表大會，也要求提名名單公布的明確時程，對此黨主席黃國昌回應，每一波規劃該公告就公告。

前民眾黨發言人李有宜日前退黨，茶壺風暴持續燒，就怕議員選戰空降、偏心，有黨代表發起連署。

連署發動臨時黨代表大會，最重要的就是要求"選決會管理辦法"中增訂，提名名單公布的明確時程，地點選在台北大巨蛋。

民眾黨有黨代表連署要發動臨時黨代表大會，盼提名名單公布的明確時程。（圖／民視新聞）





民眾黨主席黃國昌：「我聽了有點驚訝，大巨蛋不能辦政治活動啊，（選區）我們秉持先易後難，進度都非常順利，該公告的時候我們就會公告。」

聲源：民眾黨中央委員蔡壁如：「在提名的階段，前三個月或半年前，就應該把遊戲規則明文規定，但是地方會覺得說，你長期的黨中央掌握一些資源，長期對地方努力深耕的，這些黨員冷暴力，就會為地方深耕的這些李有宜們，會覺得有抱屈。」

有宜事件成黨內一記警鐘，雖然黃國昌稱進度順利，但看在擬參選人眼裡還是心慌，因為流程從評比、選決會決議到民調PK，光是評比標準就讓人霧煞煞。

聲源：民眾黨代表黃守仕：「目前有提名的區域好了，大部分都是現任議員，現任議員比較沒有什麼太多的評比標準先出來，我們要去看這個人，是在地多少年，我們的一些地方的支持度，就是在評比的標準，我們還不確定，然後應該往哪個方向走，有時候很像大海撈針。」

針對黨內提名辦法，民眾黨主席黃國昌表示進度順暢、該公告就會公告。（圖／民視新聞）





黃國昌不只得操煩黨內選舉提名，捲入養狗仔偷拍事件，前中央社記者謝幸恩才因為被控妨害秘密、違反國安法，11日首度遭檢調約談。

民眾黨主席黃國昌：「無保請回，我們現在的調查局，在維護國家安全，還是在做政治偵防。」

非本案律師黃帝穎：「當對較輕刑者的謝幸恩而言，如果不是重罪的情況之下，未必會施以強制處分，但是另案部分在凱思國際，有沒有收受台雅集團的200萬，跟黃國昌在立法院，就個案去質詢法務部長，是否有對價關係，這個不違背職務收賄罪，是屬於七年以上有期徒刑的重罪，這部分還是值得觀察的。」

不只偷拍事件，律師點出臺雅案是否有對價關係值得關注，自身爭議加上黨內角力，黃國昌恐怕是蠟燭兩頭燒。

