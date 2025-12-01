李有宜退黨風波延燒 謝立功喊話黃國昌：白營在金門也可推人選
即時中心／顏一軒、陳治甬報導
前民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，同時退出中央黨部媒體群組，外傳退黨決定與黨中央空降黨主席黃國昌子弟兵、「四大金釵」之一的三重蘆洲區周曉芸有關，外傳黃國昌執掌黨機器後作風較為強硬，而且缺乏討論。對此，民眾黨前秘書長謝立功今（1）日表示，他不論斷每一位主席的好壞，但應思考創黨主席柯文哲在總統大選中拿到的369萬票之中，黨員票有多少？他強調，千萬別忘了「故人」，像是民眾黨籍的金門縣長陳福海，當時就是他拜託陳縣長加入民眾黨，「陳福海雖然現在沒辦法參選，可是我們應該也可以推出自己的人選」。
謝立功今早出面受訪。記者提問，黃國昌說民眾黨要在13個議員選區都提名參選人，請問未來民眾黨是否乾脆比民調或辦理初選？對此，謝立功說，當然民調的辦法可以趕快訂出來，因為很多人都在著急，也看到汐止有黨內人士在表態，所以選舉就是提名的辦法如何確定，相信本來都有這個機制存在。
謝立功不諱言，現在大家不曉得黃國昌主席、秘書長周榆修或組織部到底未來要怎麼提名，但他認為需早點定出可禁檢驗的提名辦法，相信大家都會心服口服。
記者提問，民眾黨內似乎有聲音稱黃國昌接任主席後作風比較強硬，比較缺乏討論，您會跟他們來怎麼建議，希望可以跟地方溝通推出人選？對此，謝立功強調，每位主席的領導風格當然是不一樣，他不特別去論斷好與壞，但最重要的是民眾黨去年在總統大選拿到369萬票中，黨員票有多少？黨員、過去的支持者都是民眾黨的基礎，但也須顧慮黨員的感受；提名時更要想到90%不是黨員的人，他們對民眾黨是抱有期待的，千萬都不要忘了「故人」。
話鋒一轉，謝立功提及陳福海，因為當時是他邀請陳縣長加入民眾黨的，黨內永遠只記得在新竹市執政，但其實金門縣也是執政縣市，當然這段過程是「不足為外人道」，「陳福海雖然現在沒辦法參選，可是我們應該也可以推出自己的人選」。
他最後重申，其實這些有很多的問題，只是沒有被浮出檯面，「我們只有專注到他想專注的問題，但是這個對支持者公平嗎？」
原文出處：快新聞／李有宜退黨風波延燒 謝立功喊話黃國昌：白營在金門也可推人選
