李有宜退黨風波 民眾黨高層驚曝有「離間操盤手」

原計畫代表民眾黨參選2026年新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員的發言人李有宜，以「專注學業」為由宣布退出民眾黨，消息曝光後引發各界討論。隨後傳出李有宜可能重返國民黨參與2026年選舉的消息，她3日在社群平台發文澄清，目前只想專心學業，並強調沒有任何政黨與她接洽。

李有宜。（圖／李有宜臉書）

李有宜在文中表示，感謝這段時間大家的關懷與加油打氣，目前並沒有任何政黨與她接洽，呼籲外界「不需要做莫須有的政治操作、幻想文或帶風向」。她也提到，待學業告一段落後，期望再為大家服務，並以「後會有期」作結。

李有宜雖以「專注學業」為由退黨，但同時透露「未來也許還會再相見」，外界認為此舉與黨主席黃國昌在該選區推派區主任周曉芸參選有關。加上同屬蔡壁如派系的創黨元老朱蕙蓉也跟進退黨，使得黃國昌與蔡壁如兩派系的競爭關係浮上檯面，成為外界關注焦點。

李有宜。（圖／李有宜臉書）

民眾黨社會發展部主任張清俊3日針對此事進行分析，他指出在注意到這個選區明顯的競爭關係後，操盤手針對合作方擬定了一個不會影響大戰略的離間戰術，並試圖從中使自己陣營獲益。張清俊認為這次操作包含幾個特點：目標人選本身有兩個陣營的色彩、以受壓迫的姿態退出原有競爭環境會讓人心疼、若無法勝選也能牽制合作方的新人成長。他並認為操盤手這一波示範動作「非常精妙」。

