李有宜退黨 他爆黃國昌信任圈狹窄到變態：連按黃捷「讚」都無法容忍

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜原有意參戰2026新北市議員選舉，不料30日卻突然宣布退黨，外界質疑與民眾黨主席黃國昌「空降」他的三蘆主任周曉芸參戰有關。對此，時代力量秘書長林邑軒直言，「李有宜的退黨，只是昌派病毒在民眾黨的早發症狀」，並揭露黃國昌用人唯親內幕「只有一個標準：忠誠度」、「連按黃捷一個『讚』都無法容忍」。





曾跟黃國昌共事的林邑軒1日晚間在「新台灣加油」節目中表示，黃國昌在用人、挑候選人時，考量的全部都不是選舉的事，只有一個標準，對黃國昌的忠誠度，另外則是有沒有背景、是否為有力人士，他在2022年看過所謂的「昌派」就是這個樣子。

「黃國昌是個信任圈非常狹窄的人，狹窄到有一點變態」，林邑軒爆料，時代力量以前，只要是黃國昌的人馬，「跟我有接觸過的，絕對進黑名單」，只要敢私下跟黃國昌不信任、不喜歡的人接觸的話，就完蛋了，連選舉要跟黨籍立委掛看板，黃國昌都不讓他們掛，不能跟另外兩位立委，邱顯智、王婉諭合掛看板，真的有好幾位候選人不敢掛，一旦掛上去，黃國昌不開心，資源就會被抽走。





林邑軒指出，黃國昌屬意的人選，他們所做的事情，只有一件事，就是跟在黃國昌身邊、亦步亦趨的「做小媳婦、走路要小碎步」之類的，「忠誠考核到多仔細？包括你去按了一個不是同派人的『讚』，都會有人來追究」、「2020年黃國昌還曾勸我不要按黃捷一個『讚』」，若用共產黨政治組織的邏輯，就是「忠誠不絕對，絕對不忠誠」，一個小動作，見微知著，這當然事情很大條。





此外，林邑軒30日也透過臉書直言，李有宜退黨，這劇本太熟悉了。通常是有一個人，在某個時刻取得了黃國昌的「屬意」，被欽點為御用候選人。至於那個選區本來有沒有人在耕耘？上次選多少票？那個新人適不適合？這些都不在黃國昌的考量範圍內，在黃國昌的政治邏輯裡，重點從來不是組織的成長、人才的培育，而是，「你有多願意為了教主奉獻？這就是所謂的『昌派』」。

