李有宜退黨 「國王人馬」風暴波及藍白合？ 蔣萬安反應曝

2026九合一大選倒數不到1年，昨天爆出民眾黨前發言人李有宜無預警退黨，外界關注，白營內部的「國王人馬」風暴是否會波及藍白合？台北市長蔣萬安1日赴北市議會總質詢被媒體詢問，是否會幫白營小雞站台輔選？蔣萬安僅表示「離選舉還有一段時間」；至於李有宜退黨爭議，蔣萬安僅回「謝謝」，未正面回應。

李有宜昨日宣布退黨，外界認為是因為李有宜屬於前黨主席柯文哲人馬，但現任主席黃國昌屬意被稱為白營「四大金釵」的周曉芸參選三重蘆洲選區議員，因此才退黨。

媒體今日詢問蔣萬安，怎看民眾黨內有所謂的「國王人馬」爭議？蔣萬安僅表示，謝謝，未正面回應。

媒體另詢問明年選舉是否會幫白營小雞站台？蔣萬安表示，「距離選舉還有一段時間」，也未多做回應。

