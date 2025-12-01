李有宜退黨！媒體人爆「非首例」：衰敗開端

▲民眾黨發言人李有宜（左）突宣布辭去發言人職務並退黨，在政壇投下震撼彈。（圖／翻攝自李有宜臉書）

[NOWnews今日新聞] 原本打算披上民眾黨戰袍，投入2026年新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選戰的民眾黨發言人李有宜，卻在11月30日突然宣布請辭發言人與財務監督委員職務，同時退出民眾黨。消息一出，外界普遍認為與民眾黨主席黃國昌「空降」周曉芸擔任三蘆區主任有關。對此，資深媒體人黃光芹警告，黨中央若無法思考以公平機制「留才」，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

李有宜拋出退黨震撼彈後，30日下午出面受訪時表示，既然她要從事學術研究，就需要全心全意、百分之百、心無旁騖，才會選擇退出黨務和黨職。她提到，此舉和黃國昌、周曉芸掛上競選看板沒有關係，純粹是她深思熟慮後的決定，而黨中央很多前輩、長官都打電話致意，也有慰留的意思，但李有宜仍決定先退黨。

儘管李有宜已公開表示，是為專心拿取博士學位而退黨，但黃光芹隨即踢爆，是因李有宜長期遭受冷暴力打壓，在三蘆區深耕多時卻被內定人馬空降強碰，才會黯然退黨。而黃光芹稍早再於社群發文指出，一邊對黨內投入甚深，卻突然自己要「淨身出戶」去寫論文；另一邊對有戰功黨員退黨，好似鬆了一口氣，想讓其趕快離開，黨內如此「特殊」作法並無法讓外界釋疑。

「李有宜事件，在民眾黨內並非是第一次發生的案例。」黃光芹強調，民眾黨中央若無法思考以公平機制「留才」，而是見獵心喜「麻煩自己走了」，可以順理成章提名主席愛將，那將是民眾黨走向衰落敗亡的開端。

