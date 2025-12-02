李有宜退黨、愛將「空降」 邱明玉曝一情況可能讓黃國昌賠了夫人又折兵

政治中心／台北報導

資深媒體人邱明玉評論李有宜退出民眾黨（圖／翻攝畫面）

民眾黨前發言人李有宜退黨，外界質疑與民眾黨主席黃國昌三蘆區主任周曉芸空降、與黃國昌掛合體看板有關，對此，資深媒體人邱明玉今（2）日在《前進新台灣》節目中指出，這件是對黃國昌是兩面刃，如果把李有宜擠掉了，周曉芸又不上的話，不是賠了夫人又折兵？國民黨新北市議員呂家愷則表示，李有宜一直都在經營三蘆區，而黃國昌與周曉那一面合體看板，是壓死駱駝的最後一根稻草。

原本打算披上民眾黨戰袍，投入2026年新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選戰的民眾黨發言人李有宜，卻在11月30日突然宣布請辭發言人與財務監督委員職務，同時退出民眾黨。消息一出，外界普遍認為與民眾黨主席黃國昌「空降」周曉芸擔任三蘆區主任有關。

廣告 廣告

對此，邱明玉今在《前進新台灣》節目中指出，她覺得最大的傷害、現在對黃國昌是兩面刃，如果說現在李有宜退了，最好周曉芸會上，如果周曉芸不上的話，那黃國昌會被罵更慘，因為大家都覺得說，李有宜是有可能會上的，而黃國昌現在不只是四個金釵，現在變五個了。

邱明玉並指出，她認為，這件事對黃國昌是兩面刃，他最好把李有宜擠掉後，變成這個姓周的會上；如果說周不上的話，黃國昌不是賠了夫人又折兵嗎？「如果說這個姓周上的話，那可能大家會覺得說，蛤，那你又不公平，所以我覺得現在對他來講，是父子騎驢，等於說李有宜退黨，是對黃國昌最大的傷害」。

新北市議員呂家愷評論李有宜退出民眾黨（圖／翻攝畫面）

國民黨新北市議員呂家愷表示，他有去打聽這事件「最後一根稻草」。他說，他有去打聽一下，民眾黨內的人士，因為其實李有宜一直都在經營地方，三蘆地方大家都知道，「我知道其實他（李有宜）其實從年初就有不斷的跟黨中央，去做抱怨，就是說為什麼有些行程他（周曉芸）知道，那為什麼好像他可以，有些人空降到這個地方，可以享有黨中央的一些資源，或是所謂的跟主席站近一點」。

呂家愷並表示，李有宜其實有一直去抱怨，但是黨中央那邊，其實也告訴他說，民眾黨會有初選辦法，你再等等，再等等，再等等，「等到最後，我認為那一面看板，是壓死駱駝的最後一根稻草」。

更多三立新聞網報導

三蘆議員選9席「李有宜卻退黨」王義川：我不信他們連九分之一都選不到

徐春鶯受中國指示、資金站台？苗博雅揭內幕：就是國人最厭惡的中國介選

黃國昌尷尬了？訪日驚傳「見不到大咖」他曝原因：民眾黨對外交事務陌生

打臉藍營投降論 陳柏惟預言：台灣投降那一天「就是發生戰爭的時刻」

