李有宜退黨！民眾黨遭爆要她「做1事」：否則黨紀處分

曾投入2024年立委選舉的李有宜，在綠營優勢選區新北三重、蘆洲雖敗選，卻以黑馬之姿拿下8萬多票，選後經營基層的同時也擔任民眾黨發言人一職，日前（11月30日）卻突然以學業為由宣布退黨，外界關注背後原因。對此，資深媒體人黃光芹爆料，李有宜長期遭到冷暴力、排擠，最後撐不下去了。她今日再度發文，揭露民眾黨2026地方選舉參選人的切結書內容，並說既然結果都一樣，就突然想去「讀書」了。

黃光芹日前爆料，李有宜長期遭「冷暴力」對待，例如當民眾黨4隻小雞站在黃國昌主席身邊時，李有宜是沒有被通知的，更形容現在的李有宜猶如一具「無名女屍」，淹沒在險惡的政治洪流中，恐無人再替她聲援。

黃光芹揭露，民眾黨要求參選人簽「保密切結書」，明定不得向媒體透露初選消息。（圖／翻攝自黃光芹臉書）

黃光芹今日在臉書揭露，民眾黨要求2026地方選舉參選人簽「保密切結書」，明定不得向媒體或第三人透露初選消息，否則可能面臨黨紀處分，她則直言「所謂黨的制度，就是一份切結書，黨說了算！」

黃光芹表示，即使李有宜之前選立委有8萬4千票選票基礎，每天都在地方勤跑，依然不敵金門空降的周曉芸，過程中完全沒有向上爭取的空間，「連跟媒體哀都不行，不然黨紀處分」，既然結果都一樣，就突然想去「讀書」了，她也說「如果最後周曉芸當選，更證明這個黨怎麼幹都行，誰理妳李有宜」。

