李有宜退黨！謝立功喊話黃國昌「不要忘了故人」：金門也可以推人選

曾參選新北三蘆立委的民眾黨發言人李有宜昨（12月30日）宣布辭去發言人等職務並退黨，傳出這與民眾黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關。民眾黨前秘書長謝立功今（1）日直言，如果他是李有宜，一定也不舒服，必須顧及默默耕耘的人感受。「千萬不要忘了故人」，謝立功提及金門縣長陳福海，嘆永遠只記得新竹市執政，金門也是執政縣市，也可以推出自己的人選。

謝立功今天受訪時直言，「四大金釵」本身有自己的條件，但必須顧及默默耕耘的人的感受，這段時間，相信在很多默默耕耘的人心中一定很不是味道，三蘆地區前次立委選的不錯，常有人說選完就走，但李有宜沒走而是繼續耕耘，「如果我是她，我覺得一定也不舒服」。

此外，在李有宜退黨前，黃國昌剛好跟周曉芸合掛看板，謝立功說，民眾黨不是沒有人才，大問題不是跟誰掛看板，是民眾黨路線之爭，到底有沒有跟支持者討論路線，難道只有跟藍可以合作，跟綠完全沒有合作空間嗎？他指出，兩岸政策沒辦法模糊，作為邁向大黨的中小型政黨，自己應該有自己的理念，民眾黨發展到今天，必須公開讓大家參與辯論。

謝立功直言，本來就應該有提名辦法，如果先跟某個人掛了看板，請問對其他人感受又是如何？還是也要跟李有宜掛看板？他說，如何黨務公平公正公開，這是所有想參與的人內心最大的疑問。他喊話，很多人著急，選舉提名辦法要如何確定，這其實本來都有機制存在，但重點是大家不曉得現在的主席、秘書長、組織部未來要怎麼提名，辦法早點訂出來，而且要可以經得起檢驗，相信大家都會心服口服。

媒體追問，但黃國昌被認為領導強勢，會建議多跟地方溝通嗎？謝立功說，每位主席領導風格都不一樣，他不特別論斷好與壞，但是最重要的是，要知道民眾黨拿到369萬票總統票，黨員是基礎，必須顧慮黨員感受，但也應該考慮百分之90幾不是黨員的人，他們對民眾黨有期待，「千萬不要忘了故人」。

謝立功提到，如陳福海，「我們永遠只記得新竹市執政，對不起，金門也是執政縣市」。他說，雖然陳福海現在無法參選，「但我們應該也可以推出自己的人選」，有很多問題只是沒浮出檯面，「我們只有專注到他（黃國昌）想專注的問題，但是這對支持者公平嗎？」

