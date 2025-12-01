李有宜退黨、黃國昌僅回這句 他嘆柯文哲不在主席位置，民眾黨絕對零度

記者李鴻典／台北報導

民眾黨發言人李有宜在11月30日辭去發言人等職並宣布退黨，民眾黨創黨黨員朱蕙蓉也在同天宣布退黨。民眾黨前祕書長謝立功感嘆，「民眾黨的溫度去哪了？」政治工作者周軒直言，「柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了」。

李有宜11月30日上午突在臉書發文，宣布即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員之職務，並退出台灣民眾黨。（圖／翻攝自李有宜臉書）

原本勤跑新北市三重蘆洲地區的李有宜突然宣布辭去發言人並退黨，引發揣測，這與民眾黨主席黃國昌旗下的「四大金釵」三蘆主任周曉芸有意參選2026議員有關，內鬥意味十足。

李有宜受訪表示，自己是需要心無旁鶩地專注在學業上，才決定暫時退出民眾黨，「對於民眾黨內的事務不便多做評論，但未來不排除任何可能性，希望大家能給所有有意參選的人一些空間與機會，相信大家都會選得非常漂亮。」

黃國昌受訪時則是簡短回應「大家曾經一起努力過，她要求學就好好讓她去求學，就一切祝福」。

政治工作者周軒今（1）天發表短評，李有宜宣布退出台灣民眾黨，想要專注在博士班學業上。黃國昌的回應：「想要求學就好好求學，我們一切祝福她」，講得輕輕巧巧，雲淡風輕，彷彿這個人從來不曾在他的生命佔有多大的地位。

周軒也說，謝立功還在談民眾黨的溫度去哪裡了，實在是天真了一點，人在人情在，柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了。

