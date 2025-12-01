李有宜退黨 黃國昌僅回一句 周軒：談民眾黨的溫度太天真，早就是絕對零度了

李有宜（右）宣布退黨，黃國昌回應，要求學就好好去求學，一切祝福。周軒直言，謝立功還在談民眾黨的溫度去哪了，實在是天真了，柯文哲（中）都不在主席位置了，民眾黨早就是絕對零度了。 圖：取自李有宜臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 民眾黨發言人李有宜原有意再戰2026新北市議員選舉，不料30日卻突然宣布退黨，外界質疑與民眾黨主席黃國昌「空降」他的三蘆主任周曉芸參戰有關；被問及此事，黃國昌回應，要求學就好好去求學，一切祝福。對此，政治工作者周軒今（1）日直言，柯文哲都不在主席位置了，民眾黨早就是絕對零度了。

李有宜11月30日突然宣布，即日起辭去民眾黨發言人及財務監督委員職務，並退出民眾黨，將全力專注博士班學業。

李有宜2024年曾參選新北市三重、蘆洲立委，最終落選，但有意參選2026新北市第四選區市議員選舉，仍持續勤跑地方，但黃國昌力推他的三重蘆洲區辦公室主任周曉芸參選，外界質疑是李有宜退黨主因，引發內鬥揣測。

黃國昌昨天受訪時僅稱，大家曾經一起努力過，「她要求學就好好讓她去求學，就一切祝福」，民眾黨也表示，尊重其個人生涯規劃，祝福李有宜早日完成學業。

針對黃國昌的回應，周軒發文直言，黃國昌講得輕輕巧巧，雲淡風輕，彷彿這個人從來不曾在他的生命佔有多大的地位。他提及，民眾黨前秘書長謝立功昨天還在談民眾黨的溫度去哪裡了，實在是天真了一點，「人在人情在，柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了」。

