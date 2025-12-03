即時中心／温芸萱報導

前民眾黨發言人李有宜11月30日宣布退黨，震撼政壇。而外界也猜測李有宜退黨與民眾黨主席黃國昌安排「四大金釵」之一周曉芸參選市議員有關。對此，網紅四叉貓指出，蔥草之間終須一戰，李有宜退黨對黃國昌造成衝擊，連偏激團體鬼針草也不滿周曉芸被硬推。四叉貓嘲諷黃國昌與周曉芸聯合看板都已掛出，「到底要多天真糜爛，才會覺得黃國昌沒有內定自己人」。

前民眾黨發言人李有宜於11月30日宣布退黨，並退出中央黨部媒體群組，引發外界關注。據傳，李有宜退黨與黨主席黃國昌安排「四大金釵」之一的三重蘆洲區周曉芸參選同選區市議員有關。

廣告 廣告

對此，網紅四叉貓在臉書發文表示，民眾黨內部「蔥草之間終須一戰」，暗示黨內競爭激烈。四叉貓指出，李有宜退黨對黃國昌應有一定影響，就連偏激團體鬼針草也對黃國昌硬推周曉芸有所不滿。此外，近日剛被釋出曾做圖恐嚇檢調的迷因台式民主戴瑞甯，因支持黃國昌，也退出鬼針草版主群，理由是「初選還沒開始」，四叉貓直言這是幫黃國昌護航的藉口。

快新聞／李有宜退黨！黃國昌挨批空降周曉芸 四叉貓：蔥草之間終須一戰

曾做圖恐嚇檢調的迷因台式民主戴瑞甯，因支持黃國昌，退出鬼針草版主群。（圖／翻攝自四叉貓臉書）

接著，四叉貓嘲諷黃國昌與周曉芸的聯合看板已掛出，每隔一段時間就陪四大金釵一起發送高麗菜，質疑「到底要多天真糜爛，才會覺得黃國昌沒有內定自己人」。





原文出處：快新聞／李有宜退黨！黃國昌挨批空降周曉芸 四叉貓：蔥草之間終須一戰

更多民視新聞報導

基隆河爆油污！環境部出手調查 疑似污染源已鎖定

高雄也將擁有大巨蛋？陳其邁提出「這構想」 邱議瑩：和我主張一致

館長翻臉民眾黨去日本！怒嗆「只愛選票」：莫名其妙

