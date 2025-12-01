李有宜退黨、黃國昌淡回「一切祝福」 周軒狠酸：民眾黨絕對零度

李有宜退黨稱要專心博士學業，黃國昌簡單表示祝福。（鏡新聞）

民眾黨發言人李有宜昨（11/30）宣布請辭並退黨，理由是要專注在博士學業，外界卻質疑可能與黃國昌在三重、蘆洲選區強推子弟兵周曉芸參選有關；黃國昌僅表示：「一切祝福。」讓前祕書長謝立功感嘆：「民眾黨的溫度，去哪了？」認為曾為黨努力、拚博的人陸續消失，不是有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。政治工作者周軒則直言：「民眾黨早就是絕對零度了。」

李有宜突然辭去黨職並退黨，同一天民眾黨創黨黨員「大媽老司機」朱蕙蓉也退出，外界關注後續是否掀起退黨潮。民眾黨前祕書長謝立功以「民眾黨的溫度，去哪了？」分析，曾為黨努力、為黨拚搏的人陸續消失，讓他質疑：「是民眾黨留不住人才？還是黨中央不知珍惜人才？或者對戰將二字的理解，已經出現嚴重偏差？」

謝立功認為，民眾黨若要茁壯成長，不能只重視文宣，應該要同時經營組織，並重新找回那些曾經替黨與社會衝鋒陷陣的同志，他評論：「當同志有用，就被倚賴；當同志沒有話語權，就被忽略；而真正為理念挺身的那群人，正一個個黯然離去，更何況並非無用之人。」直言這不是一個有溫度、重情重義的政黨該呈現的樣貌。

對於李有宜離去，民眾黨主席黃國昌僅說：「大家曾經一起努力過，她要求學就好好讓她去求學，就一切祝福。」這番話被政治工作者周軒批評，講得輕輕巧巧、雲淡風輕，彷彿這個人從來不曾在他的生命占有多大的地位，「謝立功昨天還在談民眾黨的溫度去哪裡了，實在是天真了一點，人在人情在，柯文哲都不在主席的位置了，民眾黨早就是絕對零度了」。





