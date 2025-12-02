李有宜退黨 黃國昌駁冷暴力：民眾黨初選沒特權 就是全民調

民眾黨團總召黃國昌 圖：林朝億/攝

[Newtalk新聞] 對於李有宜退黨，有所謂冷暴力，民眾黨主席黃國昌今(2)日表示，他是真的不知道所謂冷暴力。民眾黨初選就是，公告後有人登記，協調不成、就辦初選，初選就是全民調，要選出最強的人。

曾被民眾黨徵召參選新北市第二選區的李有宜，日前宣布退黨，有媒體稱其是受到黨主席黃國昌冷暴力。也有媒體報導，黃國昌已在新北市布局空降「四大金釵」投入地方市議員選舉，這包括汐止金山萬里區陳語倢、三重蘆洲區周曉芸、板橋區有國際部主任林子宇、中和區有黨代表陳怡君，4人皆掛名黃國昌各區服務處主任，並在黃國昌行程中身穿「黃國昌主任背心」同台拚曝光。

對於有人高掛與黃國昌合照看板，黃國昌說，民眾黨沒有什麼資源宣傳，只要有人願意跟他們合照、掛看板，歡迎都來不及。而全台灣從南到北，全國大概沒有幾塊看板。而在黨提名前，這些「擬參選人」，願意自己掏腰包，幫黨宣傳都是歡迎的。

黃國昌也說明民眾黨的初選機制說，非常公開透明且公平，連現任的議員都沒有優先權。黨中央一旦針對特定選區公告，有人登記，會有一個評鑑委員會進行資格審查、評鑑評分。接下來如果能協調，就協調，也只會在那個階段協調，「我們不會在公告以前就去搓圓仔湯」，如果協調不成，方法很簡單，不是黨內投票，而是全民調，希望能挑最強的候選人。除非特別艱難選區，都沒有人登記。

黃國昌說，對於新北黨部，每個區都有區主任 雖然新北市是我的責任區，但他一入黨就跟柯文哲講，既有黨部的人事安排，他不想更動，黨部主委不要換，原主委率領各區主任都維持既有團隊。

對於所謂黃國昌的「四大金釵」說法，黃國昌說，新北是他的責任區，他要去拓展地方上服務，在每一區他自己去找主任，請他們幫他做那一區的選民服務，「我的想法很簡單，就是「加法的邏輯」」，如果要參選，也沒有特權、特殊待遇，「至於你講的冷暴力，我還真的不知道」。他也請秘書長周榆修問問李友宜，她說，她的指導教授跟她講就是，希望完成學業。他都珍惜過去情誼，也表達感謝，祝福她早日完成博士論文。

