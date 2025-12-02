李有宜遭冷暴力退黨？黃國昌駁特權說：初選不搓圓仔湯

民眾黨立法院黨團召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會。陳祖傑攝



民眾黨發言人李有宜30日以專注學業為由宣布退黨，黨內不滿初選機制不透明的聲音隨即發酵，外界也猜測，李退黨是跟民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年三蘆議員有關。對此，黃國昌說，民眾黨跟藍綠不同，不會在初選就「搓圓仔湯」，而且初選機制非常公開、透明、公平，就算現任議員也沒有優先權，如果協調不成，就會「全民調」辦理。

民眾黨團今天召開「國防自主跳票、軍購交付延宕，全民三問賴總統」記者會，會後有媒體問到，傳出李有宜退黨跟周曉芸有關，黨內有無考慮實施民進黨的「禁大咖條款」？黃國昌表示，他不覺得自己是大咖，而且民眾黨是一個沒有資源的政治，宣傳也缺乏，「只要有人願意跟我們合照上看板，歡迎都來不及了。」

黃國昌說，在屏東縣有擬選議員者跟黨內立委林國成一起上看板，對民眾黨來講，不使用黨的經費，願意自己掏腰包，幫民眾黨宣傳，黨中央立場一向都是歡迎的，但是大家可以清楚的看到，民眾黨從北到南全國，大概沒有幾塊看板。

黃國昌表示，民眾黨初選機制非常公開、透明、公平，比如現任議員沒有優先權，黨中央一旦針對特定的選區公告，公告期間當中，有人來登記，地方黨部評鑑委員會就會進行資格審查、評分，接下來若能協調就會協調。他強調，民眾黨跟藍綠最大的不同，在於「不會在公告以前就先去搓圓仔湯，民眾黨沒有這種事。」

黃國昌說，如果協調不成，方法很簡單，不是黨內投票，而是「全民調」，挑出最強候選人，任何選區都沒有人有優先權，除非是特別艱難的選區，真的沒有人登記，才會用徵召的方式辦理。

針對子弟兵的質疑，黃國昌解釋，民眾黨有新北黨部，各區都有區主任，而他入黨時就明確跟前主席柯文哲說，黨部的人事安排，他不想做任何更動，黨部主委不要換，就由原來的主委率領各區主任，維持既有團隊。

黃國昌表示，新北市是他的責任區，他想要拓展地方服務，同時準備新北市長選舉，所以在每一區都去找主任，請他們協助做該區選民服務，「我告訴我每一個區主任的話都一樣，你們現在在做的工作是在幫我做地方選民服務，你們如果有志要挑戰 2026 年的議員，沒有特權，也沒有特殊待遇，按照黨的機制跟規則參加初選。」

黃國昌認為，他個人工作太忙，新北市又大，所以他有必要一區一區地找區主任，協助推展地方服務工作。他說，每個星期國會辦公室、地方服務處都舉行聯合會議，每個區主任都要報告自己跑了幾場會磡、跑了幾場公廟，一條一條都要清楚列出來。

黃國昌說，對於李有宜退黨，秘書長周榆修反映，李是說指導教授希望她早日完成論文，對他而言，李是曾經一起合作過的夥伴，他都珍惜過去的情誼，而且表達感謝。

