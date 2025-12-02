李有宜遭冷暴力？黃國昌稱「真的不知道」：民眾黨初選任何人都沒特權

記者詹宜庭／台北報導

黃國昌強調民眾黨的初選機制，連現任議員都沒有優先權。（圖／民眾黨團提供）

民眾黨發言人李有宜日前無預警宣布退黨，外界推測可能與民眾黨主席黃國昌子弟兵周曉芸表態參選明年議員有關，資深媒體人黃光芹更指出，李有宜長期遭「冷暴力」排擠。對此，黃國昌今（2日）表示，自己真的不知道，強調民眾黨的初選機制非常公開、透明、公平，即使是現任議員也沒有優先權；對於曾經一起合作的夥伴，他都珍惜彼此的情誼，祝福李有宜早日完成學位。

黃國昌表示，民眾黨是一個沒有太多資源、也沒有什麼宣傳的政黨，只要有人願意合照、上看板，民眾黨都歡迎。在屏東，也有想參選議員的人與立委林國成一同登上看板，對民眾黨來說，不使用黨經費，而是願意自己掏腰包幫民眾黨宣傳，從黨中央的立場來看，一向是歡迎的。大家可以清楚看到，民眾黨從北到南，全國看板每幾塊，「我不敢說自己是大咖，但對於願意投入選舉的擬參選人，願意做這樣的事情，民眾黨都表示歡迎」。

廣告 廣告

黃國昌提到，民眾黨的初選機制非常公開、透明、公平，即使是現任議員也沒有優先權。雖然每個選區只提名一人，但現任議員並不享有任何特權。一但黨中央針對特定選區發布公告，在公告期間有人登記，登記結束後，地方黨部將由評鑑委員會針對所有登記者進行資格審查與評鑑評分，若能協調成功，會在該階段進行協調。他強調，只會在那個階段協調，民眾黨與兩大黨不同，不會在公告前「搓圓仔湯」，沒有這種事，如果協調不成，就會由全民調決定。

黃國昌指出，民眾黨設有新北黨部，各選區皆有區主任。雖然新北市是他的責任區，但他加入民眾黨時，就已向前主席柯文哲表明，自己不希望對既有黨部人事做任何更動。因為若要增強民眾黨的戰力，絕對是採取「加法」。黃國昌說，自己要拓展地方服務並準備新北市長選舉，每一區自己找主任，請他們幫忙做那區的選民服務。而他也明確地向各區主任表示，如果有志挑戰2026年議員選舉，沒有人有任何特權與特殊待遇，一律依照黨的機制與規則參加初選，就是這麼簡單。

至於媒體所提到的「冷暴力」，黃國昌坦言，自己真的不知道，他因為太忙、新北市太大，才會逐一拜託人擔任區主任，協助地方服務推展。每位主任的行程都非常滿，他們所接的選服案件、參加的宮廟活動、公祭等行程，都必須列出來讓他掌握，並全部列管與追蹤，這就是他團隊的做事方式。但面對黨內初選原則只有一個，就是公平、公開競爭，沒有人擁有特權。

對於李有宜情況，黃國昌說，黨秘書長周榆修稱「李有宜的指導教授希望她能早日完成論文與學業」，因此他也請周榆修前去關心她。對他而言，曾經一起合作的夥伴，他都珍惜彼此的情誼，並表達感謝，祝福她早日完成學位。

更多三立新聞網報導

與黃國昌不同調？李有宜突退黨 張啓楷喊挽留：裡面出甚麼問題？

滅證動作全面啟動？吳靜怡轟黃國昌無下限：幹壞事卻要別人擔

狗仔案風波延燒！週刊爆小姨子恐滅證 黃國昌辦公室：親屬一向奉公守法

想選台中市長！記得標記柯文哲、黃國昌了 麥玉珍：我站出來是感恩黨

