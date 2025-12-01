李有宜遭黃國昌人馬逼到退黨？時力秘書長曝昔「昌派」用人唯親內幕

深耕三蘆的民眾黨發言人李有宜退黨，外界推測與民眾黨主席黃國昌在三蘆區力挺的服務處主任周曉芸空降一事有關。（圖／翻攝自李有宜臉書）

深耕三蘆的民眾黨發言人李有宜退黨，外界推測與民眾黨主席黃國昌在三蘆區力挺的服務處主任周曉芸空降一事有關。時代力量秘書長林邑軒就說，這對於熟悉黃國昌的人來說，劇本太熟悉了，「李有宜的退黨，只是昌派病毒在民眾黨的早發症狀」；他直言，若是沒待過時力以及現在民眾黨的人，很難想像黃國昌式的用人唯親，可以多麼違背政治組織運作的基本原理。

「李有宜退黨了，對於熟悉黃國昌的人來說，這劇本太熟悉了。」林邑軒說，通常是有一個人，在某個時刻取得了黃國昌的「屬意」，被欽點為御用候選人。至於那個選區本來有沒有人在耕耘？上次選多少票？那個新人適不適合？新的會比舊的更容易當選嗎？這些都不在黃國昌的考量範圍內，因為在黃國昌的政治邏輯裡，重點從來不是組織的成長，也不是人才的培育，而是「有多願意為了教主奉獻」。

廣告 廣告

林邑軒表示，這就是所謂的「昌派」。若覺得訝異，是因為不懂昌派的組織邏輯。這種邏輯，本質上是「國中生小圈圈」加上「宗教狂熱」的混合體。而在這種邏輯下，李有宜們的離開，只是昌派領導下民眾黨的必然。沒待過時代力量以及現在民眾黨的人，很難想像黃國昌式的「用人唯親」，可以多麼違背政治組織運作的基本原理。

林邑軒回顧，2020年底陳椒華接任時代力量黨主席後，時代力量實質上就成了黃國昌的遙控玩具車。而在2022年的選戰中，資源分配當然是極度不均；更精確講，沒有資源分配，只有近親繁殖、需索無度，最後被昌派邏輯徹底綁架，導致時力重創。

林邑軒說，黃國昌「屬意」的少數幾位候選人，特別是台北市的陳志明、劉仕傑等人，拿到許多資源，選票卻極低。更荒誕的是昌派玩起幼稚遊戲畫出的小圈圈。

林邑軒說明，當時時力有三位現任立委，但在昌派把持的黨中央令下，候選人如果要掛看板、要找母雞，只能找陳椒華。而若要找黃國昌，就要去求，而且會不會有結果，要看「老師」或者「師母」。

「你能想像嗎？一個政黨的候選人，竟然被暗示甚至明示，不能跟2位立委邱顯智、王婉諭合掛看板。」林邑軒說，這就是為什麼王婉諭在內湖只掛了支持18歲公民權的看板，而沒有跟時力候選人合掛的原因；這是在幫候選人當選嗎？還是在玩小學生「我不跟你好了」的遊戲？有好幾位候選人，面臨這種幼稚的選擇，很無奈但還是就範。

林邑軒說，這些候選人知道邱顯智與王婉諭形象好、有票源，但更害怕觸怒「老師」，因為一旦讓老師不開心，就會被點名作記號，隨之而來的可能是資源斷供，或是黨內冷暴力，「這是我看過最噁心、最糟蹋候選人的方式，選舉的結果也當然爛到可以」。

林邑軒指出，但凡不要有這種昌派黨中央，只要有一個正常的選戰後勤團隊，2022年的時代力量再怎麼不濟，都會有超過10席以上的議員，而不是崩盤的當選6席，現任爭取連任的掉了5席。

他透露，當時看著2021年頹敗的、昌意為先的黨務，早已預期2022年會是這種絕望的選舉局面，因此他們成立了「行動時代」辦公室，接住那些被「昌派黨中央」放棄、甚至處處掣肘的候選人，這就是2022年時代力量選到烙賽的真相，一邊是為了服務黃國昌個人意志的昌派，一邊是試圖維持政黨正常運作、努力輔選的他們。

林邑軒認為，李有宜的退黨，只是昌派病毒在民眾黨的早發症狀，同樣的用完即丟、宗教式領導、社團小圈圈。但他非常肯定，2026年的時代力量絕不會再是2022年的樣子，他心裡清楚，2022年那場選舉，時代力量對不起大多數懷抱熱情的候選人。

林邑軒強調，2026年，即便時代力量沒有隔壁棚一年1.5億的政黨補助款，即便資源不如以往，還是會咬住牙，給候選人基本的實質支持，把每個願意為黨選舉的人，當成珍貴的資產來對待。比2022的時代力量、2026的民眾黨，拿出更像一個正常政黨應該給候選人的扶助，應該是做得到，而且要努力做到的，這才是他覺得時代力量告別昌派，最重要的幾件事之一。



回到原文

更多鏡報報導

民眾黨李有宜突退黨！徐國勇稱不予置評 下一秒突喊：歡迎加入民進黨

否認因白營三蘆雙姝之爭退黨 李有宜不排除重返國民黨再戰2026

李有宜突辭發言人並宣布退黨 民眾黨發聲：感謝她的付出