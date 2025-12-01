李有宜閃辭退黨！蔡壁如曝1內幕要黨中央檢討：選對會怎麼沒出面協調？

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨發言人李有宜宣布辭職退黨，外界質疑這可能與民眾黨主席黃國昌在該三重、蘆洲區力推子弟兵周曉芸參選市議員有關。對此，民眾黨中央委員蔡壁如今（1日）受訪表示，黨內當然會有不同聲音，但地方上應該設有地方主委，或由黨中央主管建立溝通平台，遊戲規則應該事先討論清楚，黨部設有選舉對策委員會，那這些人為何沒有出面溝通與協調？她認為，在事情擴大之前，黨部應該啟動協調機制。

蔡壁如表示，自從上次立委選舉結束後，李有宜一直都在地方深耕。民眾黨最缺少的，就是選完之後仍願意留在地方上深耕組織的人，因此她要給予李有宜高度肯定。李有宜願意在地方深耕這麼多年，卻突然退黨，可能有她自己的想法，但外界難免會質疑，是否與她與周曉芸掛看板一事有關。

蔡壁如強調，黨內當然會有不同聲音，但地方上應該設有地方主委，或由黨中央主管建立溝通平台。不是說別人已經掛看板了，就直接明白地說「沒機會」，也不應讓外界產生這樣的聯想。因此，她建議應建立溝通平台以解決紛爭，尤其民眾黨已經歷經兩、三次選舉，有些人選完後仍留在地方深耕，黨應該給予這些黨員鼓勵，而不是突然之間沒有任何溝通。這樣會讓外界質疑黨內是否真的有溝通機制，這是民眾黨應該檢討的地方，不應讓長期深耕的黨員感到傷心失望而離開，這會是黨的損失。

蔡壁如也提到，前幾天台中市議員江和蘇也談到這個問題。以台中市北屯區為例，當地有兩、三位深耕多年的黨員，為何不從這些人出發、訂立明確規則？例如比民調，或透過其他機制來產生候選人？突然新聞上又冒出一個新的人選，對地方長期耕耘的黨員而言是一大挫折。蔡壁如說，有很多人為李有宜抱不平，當然也有人見縫插針，這些都不是好現象，容易讓黨員人心惶惶，也傷害黨的形象。遊戲規則應該事先討論清楚，黨部設有選舉對策委員會，那這些人為何沒有出面溝通與協調？在事情擴大之前，黨部應該啟動協調機制。

