李有宜閃電退黨 民眾黨回應了

民眾黨發言人李有宜30日發布聲明表示，即日起辭去台灣民眾黨發言人及財務監督委員會委員，並退出民眾黨，將全力投入博士班學業。據了解，李有宜退黨，疑與民眾黨主席黃國昌「四大金釵」搶攻三蘆議員有關。

李有宜原有意披民眾黨戰袍挑戰2026新北市第四選區（三重、蘆洲）市議員選舉，黃國昌旗下的「四大金釵」三蘆主任周曉芸也表態參選，引發內鬥聯想。

針對李有宜退黨一事，台灣民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業。

