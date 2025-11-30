即時中心／顏一軒報導

民眾黨發言人李有宜今（30）日無預警宣布退黨，並已於上午10時53分退出中央黨部媒體群組。對此，民眾黨回應，感謝她過去為黨的付出並與所有夥伴並肩作戰，民眾黨已在第一時間表達關心與祝福。





針對李有宜退黨一事，民眾黨表示，尊重其個人生涯規劃，感謝有宜過去對台灣民眾黨的付出以及與所有夥伴並肩作戰、共同基於以「民眾為本」為民服務。台灣民眾黨已在第一時間表達關心，祝福有宜早日完成學業。

原文出處：快新聞／李有宜震撼宣布退黨 民眾黨回應了

